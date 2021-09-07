BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
07.09.2021 13:31
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRD260122T19_KESN_T0
Sözleşme No
0A5E904200053026
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
07/09/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 7 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A5E904200053026 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962200
BIST
15:051.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 10,84
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:058,4645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:0510,0356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0189
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:05489,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,38
|Açılış
|: 489,13
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:05
|ORCAY
|14,33
|158.855.601
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.898.739
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.625.753
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.188.251
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|9.792.754
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BURCE
|22,52
|25.415.972
|% -4,33
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|GARAN
|9,48
|1.122.925.044
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,54
|537.834.305
|% 0,40
|
|THYAO
|12,47
|373.303.428
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,32
|370.004.188
|% 0,83
|
|HALKB
|4,76
|307.069.583
|% 1,93
|
|YKBNK
|2,54
|537.834.305
|% 0,40
|
|GARAN
|9,48
|1.122.925.044
|% 0,74
|
|HALKB
|4,76
|307.069.583
|% 1,93
|
|ODAS
|1,47
|76.312.924
|% 1,38
|
|IHLAS
|0,60
|30.429.954
|% -1,64
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4621
|8,4645
|% 0,03
|
|Euro
|10,0283
|10,0356
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,6666
|11,7251
|% 0,44
|
|Frank
|9,1812
|9,2365
|% 0,49
|
|Riyal
|2,2482
|2,2595
|% -0,03
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|10,25
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,45
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|20,00
|
|Tam
|3.224
|3.305
|18,41
|
|Yarım
|1.558
|1.599
|8,90
|
|Çeyrek
|782
|799
|4,45
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,59
|0,06
|
|B. Petrol
|73,10
|73,10
|0,50
|
Seans Raporu
15:05
daha fazla
-
15:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 55 artarak (% 0.69 ) 1, 547
-
15:16XU100
Endeks 1, 446 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 7, 914.00 milyon TL de
-
15:15POLTK
Yüzde 5.57 oranında artışla 369.50 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 556 adet işlem
-
15:13AKFGY
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 128, 094 adet işlem
-
15:11XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 7, 760.00 milyon TL de