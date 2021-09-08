BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarRepo Ters Repo Pazarıİlgili İşlem SırasıS-NORMAL_REPN_T0-ONSözleşme No0A5EB442000E8711 0A5EB442000E872C 0A5EB442000E872D 0A5EB442000E8748 0A5EB442000E92AC 0A5EB442000E92BB 0A5EB442000E92D6 0A5EB442000E92D7İşlemin Gerçekleşme Tarihi08/09/2021AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 8 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A5EB442000E8711 0A5EB442000E872C 0A5EB442000E872D 0A5EB442000E8748 0A5EB442000E92AC 0A5EB442000E92BB 0A5EB442000E92D6 ve 0A5EB442000E92D7 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962612BIST