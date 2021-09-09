BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarMenkul Kıymet Tercihli Repo Pazarıİlgili İşlem SırasıTRSORFN22323_MKTR_090921-121021Sözleşme No0A5ED84200042080İşlemin Gerçekleşme Tarihi09/09/2021AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 9 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A5ED84200042080 numaralı Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962956BIST