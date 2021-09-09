BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
09.09.2021 10:39
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRSORFN22323_MKTR_090921-121021
Sözleşme No
0A5ED84200042080
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
09/09/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 9 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A5ED84200042080 numaralı Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962956
BIST
13:331.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,39
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.439
En Düşük
1.428
13:338,4632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4527
13:3310,0349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0182
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
13:33488,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,94
|Açılış
|: 488,69
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,12
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler13:31
|ORCAY
|14,33
|144.403.362
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.388.144
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|40.470.916
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|30.225.310
|% 9,92
|
|BRKO
|1,29
|1.130.537
|% 9,32
|
|BALAT
|8,20
|1.168.787
|% -8,17
|
|BASCM
|9,42
|35.105
|% -5,71
|
|CASA
|131,80
|261.077
|% -5,45
|
|BRMEN
|2,40
|69.422
|% -4,76
|
|BURCE
|22,88
|21.786.699
|% -2,80
|
|GARAN
|9,43
|885.437.538
|% 0,21
|
|YKBNK
|2,52
|389.509.172
|% -0,40
|
|HALKB
|4,78
|288.361.549
|% 2,36
|
|THYAO
|12,43
|280.331.258
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,25
|275.289.953
|% -0,14
|
|YKBNK
|2,52
|389.509.172
|% -0,40
|
|GARAN
|9,43
|885.437.538
|% 0,21
|
|HALKB
|4,78
|288.361.549
|% 2,36
|
|IHLAS
|0,60
|30.134.158
|% -1,64
|
|KRDMD
|7,25
|275.289.953
|% -0,14
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4619
|8,4648
|% 0,03
|
|Euro
|10,0275
|10,0338
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,6636
|11,7221
|% 0,41
|
|Frank
|9,1753
|9,2306
|% 0,42
|
|Riyal
|2,2509
|2,2622
|% 0,09
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|6,15
|
|Altın Gr.
|488
|489
|1,82
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|16,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|14,24
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|6,89
|
|Çeyrek
|781
|798
|3,44
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,13
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,56
|0,04
|
|B. Petrol
|72,75
|72,75
|0,15
|