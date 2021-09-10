BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
10.09.2021 12:03
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT210623T10_KESN_T1
Sözleşme No
0A5EFC420004177F
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
10/09/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 10 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A5EFC420004177F numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963111
BIST
13:021.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,69
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.449
13:028,4267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0108
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
|
8,4597
En Düşük
8,3993
13:029,9800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0131
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9750
|
10,0201
En Düşük
9,9538
13:02486,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,12
|Açılış
|: 486,91
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
486,50
BIST En Aktif Hisseler13:00
|YEOTK
|35,42
|53.891.082
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|14.677.533
|% 10,00
|
|ORCAY
|15,76
|86.308.480
|% 9,98
|
|DITAS
|16,86
|14.170.343
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|30.123.981
|% 9,96
|
|OYLUM
|5,26
|11.202.460
|% -5,05
|
|BRKO
|1,17
|622.804
|% -4,88
|
|EUHOL
|3,18
|9.145.849
|% -3,64
|
|MARTI
|2,02
|14.871.058
|% -3,35
|
|TGSAS
|18,80
|8.973.622
|% -3,29
|
|GARAN
|9,61
|827.806.319
|% 0,52
|
|THYAO
|12,58
|312.525.936
|% -0,40
|
|YKBNK
|2,55
|285.197.213
|% -0,39
|
|KRDMD
|7,27
|252.429.386
|% -0,82
|
|FROTO
|173,20
|195.062.444
|% 2,12
|
|YKBNK
|2,55
|285.197.213
|% -0,39
|
|GARAN
|9,61
|827.806.319
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,87
|82.320.350
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,27
|252.429.386
|% -0,82
|
|AKBNK
|5,73
|168.169.600
|% -0,17
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4236
|8,4266
|% -0,13
|
|Euro
|9,9730
|9,9806
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,6528
|11,7112
|% 0,09
|
|Frank
|9,1513
|9,2065
|% -0,18
|
|Riyal
|2,2400
|2,2512
|% -0,12
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|3,70
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,60
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.270
|-2,00
|
|Tam
|3.206
|3.287
|-1,22
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|-0,58
|
|Çeyrek
|777
|795
|-0,30
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,16
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,02
|
|B. Petrol
|72,45
|72,45
|1,00
|