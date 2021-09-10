BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım Pazarıİlgili İşlem SırasıTRT220921T18_KESN_T0Sözleşme No0A5EFC4200083C78 0A5EFC4200083C77İşlemin Gerçekleşme Tarihi10/09/2021AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 10 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A5EFC4200083C78 ve 0A5EFC4200083C77 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963113BIST