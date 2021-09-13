BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
13.09.2021 11:01
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT060825T15_KESN_T1
Sözleşme No
0A5F69C20003F3DE
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
13/09/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 13 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A5F69C20003F3DE numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963361
BIST
10:561.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,93
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.444
En Düşük
1.435
10:568,4623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0066
|Açılış
|: 8,4430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4130
|
8,4794
En Düşük
8,4307
10:569,9826
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0294
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9400
|
10,0239
En Düşük
9,9433
10:56486,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,62
|Açılış
|: 486,78
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,13
BIST En Aktif Hisseler10:56
|YEOTK
|38,96
|7.531.474
|% 9,99
|
|MRSHL
|247,00
|4.793.536
|% 9,97
|
|DITAS
|18,54
|10.063.395
|% 9,96
|
|ORCAY
|17,33
|20.370.545
|% 9,96
|
|NIBAS
|11,86
|10.050.783
|% 9,92
|
|KTSKR
|86,45
|56.644.323
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,73
|10.328.335
|% -8,08
|
|DOGUB
|6,48
|4.824.415
|% -7,69
|
|TGSAS
|16,30
|6.203.471
|% -6,86
|
|SELGD
|6,91
|3.923.860
|% -4,03
|
|GARAN
|9,43
|423.037.699
|% -0,63
|
|KOZAL
|103,50
|227.518.769
|% 2,78
|
|YKBNK
|2,50
|169.079.805
|% 0,81
|
|KOZAA
|16,33
|160.708.678
|% 5,02
|
|EREGL
|18,14
|131.801.857
|% 1,17
|
|YKBNK
|2,50
|169.079.805
|% 0,81
|
|EKGYO
|1,84
|96.438.568
|% -1,08
|
|GARAN
|9,43
|423.037.699
|% -0,63
|
|TSKB
|1,29
|43.382.532
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,63
|123.400.477
|% -0,18
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4607
|8,4623
|% 0,08
|
|Euro
|9,9774
|9,9826
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,6511
|11,7096
|% -0,13
|
|Frank
|9,1504
|9,2055
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2483
|2,2596
|% 0,03
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|1,07
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,62
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|3,00
|
|Tam
|3.205
|3.286
|-2,75
|
|Yarım
|1.549
|1.589
|-1,32
|
|Çeyrek
|777
|795
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,34
|73,34
|0,42
|