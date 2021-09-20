BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
20.09.2021 15:45
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRFFNBK42213_KESN_T0
Sözleşme No
0A606442000F654E
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
20/09/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 20 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A606442000F654 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964535
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -27,52
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.386
18:058,6599
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0048
|Açılış
|: 8,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,6704
En Düşük
8,6590
18:0510,1815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0206
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1857
En Düşük
10,1520
18:05491,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,90
|Açılış
|: 491,92
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
492,96
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BALAT
|9,46
|2.101.609
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,15
|25.292.039
|% 9,99
|
|EDIP
|3,76
|61.073.276
|% 9,94
|
|HUBVC
|11,61
|73.658.243
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|8.485.183
|% 9,92
|
|KTSKR
|58,45
|5.489.880
|% -9,94
|
|NUGYO
|13,23
|11.217.115
|% -9,94
|
|BMSCH
|8,44
|46.048.935
|% -9,93
|
|AVGYO
|2,74
|36.197.143
|% -9,87
|
|BRYAT
|374,60
|70.928.074
|% -8,57
|
|TEZOL
|17,94
|1.526.938.817
|% -2,71
|
|THYAO
|12,81
|1.507.050.650
|% 0,71
|
|GARAN
|9,08
|1.283.323.498
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,38
|542.034.832
|% -2,86
|
|EREGL
|16,49
|523.252.655
|% -3,23
|
|YKBNK
|2,38
|542.034.832
|% -2,86
|
|GARAN
|9,08
|1.283.323.498
|% -3,30
|
|EKGYO
|1,78
|235.276.173
|% -2,20
|
|THYAO
|12,81
|1.507.050.650
|% 0,71
|
|ODAS
|1,35
|142.255.354
|% -2,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6583
|8,6599
|% -0,06
|
|Euro
|10,1687
|10,1815
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,8021
|11,8613
|% -0,31
|
|Frank
|9,3034
|9,3595
|% 0,71
|
|Riyal
|2,3040
|2,3156
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|0,22
|
|Altın Gr.
|492
|492
|3,90
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.296
|19,00
|
|Tam
|3.232
|3.314
|21,45
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|10,38
|
|Çeyrek
|784
|801
|5,18
|
|Gümüş.Ons
|22,23
|22,30
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,27
|74,27
|-1,07
|
Seans Raporu
18:05
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