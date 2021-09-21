BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
21.09.2021 13:40
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRFFNBK32214_KESN_T0
Sözleşme No
0A60884200055C57
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
21/09/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 21 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A60884200055C57 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964711
BIST
13:451.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,12
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.393
13:458,6608
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0039
|Açılış
|: 8,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
13:4510,1715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0106
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
13:45492,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,51
|Açılış
|: 492,10
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
492,91
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler13:45
|YEOTK
|55,00
|166.242.910
|% 10,00
|
|KTSKR
|64,25
|25.203.010
|% 9,92
|
|KRGYO
|6,00
|18.658.900
|% 9,89
|
|BALAT
|10,39
|1.351.169
|% 9,83
|
|SODSN
|24,64
|445.940
|% 9,51
|
|NUGYO
|11,91
|10.297.624
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.596.899
|% -9,85
|
|ORMA
|25,10
|66.547
|% -6,97
|
|SELGD
|4,82
|2.271.289
|% -6,04
|
|SANFM
|23,72
|3.828.084
|% -5,12
|
|THYAO
|13,05
|914.920.070
|% 1,87
|
|GARAN
|9,17
|565.962.512
|% 0,99
|
|TEZOL
|17,41
|392.442.771
|% -2,95
|
|TUPRS
|109,40
|318.457.808
|% 1,77
|
|SISE
|8,25
|280.311.898
|% 0,61
|
|YKBNK
|2,40
|227.952.833
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,78
|127.741.679
|% 0,00
|
|THYAO
|13,05
|914.920.070
|% 1,87
|
|GARAN
|9,17
|565.962.512
|% 0,99
|
|PETKM
|6,12
|208.992.992
|% 0,33
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6556
|8,6608
|% -0,05
|
|Euro
|10,1609
|10,1715
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,8161
|11,8753
|% 0,13
|
|Frank
|9,3291
|9,3853
|% 0,28
|
|Riyal
|2,3034
|2,3149
|% -0,03
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|2,27
|
|Altın Gr.
|492
|492
|0,27
|
|Cumhuriyet
|3.256
|3.305
|9,00
|
|Tam
|3.241
|3.322
|8,67
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|4,19
|
|Çeyrek
|786
|804
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,63
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,08
|
|B. Petrol
|74,61
|74,61
|0,69
|