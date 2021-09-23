BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
23.09.2021 12:12
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası
İlgili İşlem Sırası
USDTRY_SWAP_T0-ON
Sözleşme No
0A60D0420007B444
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
23/09/2021
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası'nda 23 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A60D0420007B444 numaralı SWAP Piyasası sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası Yönergesi'nin 13'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964947
BIST
15:491.378
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -23,53
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.376
15:498,8737
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1118
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8745
En Düşük
8,7526
15:4910,3977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0886
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
15:49497,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 6,85
|Açılış
|: 497,75
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler15:49
|YEOTK
|73,20
|162.635.115
|% 9,99
|
|GARFA
|13,61
|7.840.800
|% 9,94
|
|OYLUM
|11,63
|24.985.863
|% 9,92
|
|RALYH
|5,13
|7.435.956
|% 9,85
|
|KERVN
|0,49
|720.918
|% 8,89
|
|ISBIR
|55,55
|2.672.557
|% -9,97
|
|AGYO
|2,96
|33.793.161
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,95
|34.753.784
|% -9,72
|
|KTSKR
|54,45
|12.630.069
|% -8,64
|
|DESPC
|9,83
|16.524.676
|% -7,70
|
|GARAN
|8,83
|1.542.621.160
|% -3,81
|
|KIMMR
|3,96
|788.419.023
|% -6,38
|
|THYAO
|13,46
|712.388.671
|% 0,98
|
|SISE
|8,16
|474.484.255
|% -0,97
|
|AKBNK
|5,11
|435.409.319
|% -3,58
|
|KIMMR
|3,96
|788.419.023
|% -6,38
|
|YKBNK
|2,31
|432.067.944
|% -3,35
|
|GARAN
|8,83
|1.542.621.160
|% -3,81
|
|EKGYO
|1,78
|253.593.630
|% -2,20
|
|AKBNK
|5,11
|435.409.319
|% -3,58
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8708
|8,8737
|% 1,28
|
|Euro
|10,3883
|10,3977
|% 0,86
|
|Sterlin
|12,0690
|12,1296
|% 0,70
|
|Frank
|9,5384
|9,5959
|% 1,06
|
|Riyal
|2,3545
|2,3664
|% 1,10
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|2,97
|
|Altın Gr.
|498
|498
|6,84
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|40,00
|
|Tam
|3.280
|3.363
|40,85
|
|Yarım
|1.585
|1.627
|19,76
|
|Çeyrek
|795
|813
|9,88
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,46
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,05
|
|B. Petrol
|77,15
|77,15
|-0,08
|
Seans Raporu
15:49
daha fazla
-
16:01AKYHO
Yüzde -6.43 oranında düşüşle 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 655, 447 adet işlem
-
15:59NIBAS
Yüzde -5.75 oranında düşüşle 8.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 075, 236 adet işlem
-
15:58LKMNH
Yüzde -4.95 oranında düşüşle 10.36 lira fiyatla işlem gören hissede 311, 439 adet işlem
-
15:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 67 kaybederek (% -1.65 ) 1, 474
-
15:57XU100
Endeks 1, 380 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 55 altında . İşlem hacmi 9, 789.00 milyon TL de