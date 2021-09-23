BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarBorsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasasıİlgili İşlem SırasıUSDTRY_SWAP_T0-ONSözleşme No0A60D0420007B444İşlemin Gerçekleşme Tarihi23/09/2021AçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası'nda 23 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A60D0420007B444 numaralı SWAP Piyasası sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası Yönergesi'nin 13'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964947BIST