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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

23.09.2021 12:12



BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası
İlgili İşlem Sırası
USDTRY_SWAP_T0-ON
Sözleşme No
0A60D0420007B444
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
23/09/2021
Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası'nda 23 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A60D0420007B444 numaralı SWAP Piyasası sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası Yönergesi'nin 13'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964947


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Tam 3.280 3.363 40,85  
Yarım 1.585 1.627 19,76  
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