BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
24.09.2021 14:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT091122T10_KESN_T0
Sözleşme No
0A60F4820011CF9F
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
24/09/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 24 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A60F4820011CF9F numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965137
BIST
16:431.383
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -18,04
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.376
16:438,8566
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0947
|Açılış
|: 8,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8786
En Düşük
8,7526
16:4310,3812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0721
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
16:43495,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,91
|Açılış
|: 495,81
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler16:43
|PKENT
|2.364,80
|4.942.036
|% 10,00
|
|YEOTK
|73,20
|163.651.790
|% 9,99
|
|OYLUM
|11,63
|25.101.139
|% 9,92
|
|RALYH
|5,13
|7.544.101
|% 9,85
|
|YUNSA
|15,04
|50.421.782
|% 5,69
|
|ISBIR
|55,55
|2.672.557
|% -9,97
|
|KTSKR
|54,55
|13.043.580
|% -8,47
|
|DIRIT
|5,05
|103.648
|% -7,34
|
|AKYHO
|2,31
|59.547.198
|% -7,23
|
|DESPC
|9,93
|18.167.773
|% -6,76
|
|KIMMR
|3,97
|809.480.790
|% -6,15
|
|YKBNK
|2,32
|460.866.058
|% -2,93
|
|BIOEN
|38,08
|316.439.438
|% 3,37
|
|EKGYO
|1,79
|257.665.232
|% -1,65
|
|PGSUS
|71,50
|237.029.151
|% 0,28
|
|KIMMR
|3,97
|809.480.790
|% -6,15
|
|EKGYO
|1,79
|257.665.232
|% -1,65
|
|ODAS
|1,37
|104.835.086
|% -0,72
|
|AKYHO
|2,31
|59.547.198
|% -7,23
|
|KATMR
|1,30
|29.663.523
|% -2,99
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8522
|8,8566
|% 1,08
|
|Euro
|10,3697
|10,3812
|% 0,70
|
|Sterlin
|12,0775
|12,1381
|% 0,77
|
|Frank
|9,5250
|9,5823
|% 0,92
|
|Riyal
|2,3517
|2,3635
|% 0,97
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|0,43
|
|Altın Gr.
|496
|496
|4,91
|
|Cumhuriyet
|3.288
|3.338
|34,00
|
|Tam
|3.271
|3.354
|31,68
|
|Yarım
|1.581
|1.622
|15,32
|
|Çeyrek
|793
|811
|7,67
|
|Gümüş.Ons
|22,23
|22,25
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,03
|
|B. Petrol
|77,50
|77,50
|0,27
|
Seans Raporu
16:43
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16:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 2 kaybederek (% -1.35 ) 1, 478
-
16:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, KIMMR, GARAN
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16:57XU100
Endeks 1, 384 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 24 altında . İşlem hacmi 10, 755.00 milyon TL de
-
16:57GESAN
Yüzde -4.90 oranında düşüşle 24.84 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 201, 141 adet işlem
-
16:55CRFSA
Yüzde -4.49 oranında düşüşle 42.10 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 832 adet işlem