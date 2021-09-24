BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
24.09.2021 10:46
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası
İlgili İşlem Sırası
USDTRY_SWAP_240921-061021
Sözleşme No
0A60F48200042B48
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
24/09/2021
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası'nda 24 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A60F48200042B48 numaralı SWAP Piyasası sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası Yönergesi'nin 13'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965097
BIST
18:051.385
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -16,78
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.376
18:058,8726
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1107
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8919
En Düşük
8,7526
18:0510,4675
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1584
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4675
En Düşük
10,2810
18:05499,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 8,57
|Açılış
|: 499,41
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALBRK
|1,65
|77.517.940
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,99
|34.472.305
|% 10,00
|
|PKENT
|2.364,80
|5.081.559
|% 10,00
|
|TKURU
|210,10
|8.440.780
|% 10,00
|
|YEOTK
|73,20
|163.854.042
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,55
|5.497.497
|% -9,97
|
|NUGYO
|8,69
|113.146.211
|% -9,95
|
|KTSKR
|53,75
|16.629.025
|% -9,82
|
|AGYO
|2,96
|34.279.272
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,95
|41.339.181
|% -9,72
|
|GARAN
|8,82
|2.134.868.458
|% -3,92
|
|THYAO
|13,62
|966.432.086
|% 2,18
|
|KIMMR
|4,02
|940.249.801
|% -4,96
|
|SISE
|8,19
|630.891.000
|% -0,61
|
|TUPRS
|110,80
|587.197.308
|% -0,36
|
|GARAN
|8,82
|2.134.868.458
|% -3,92
|
|YKBNK
|2,32
|553.035.629
|% -2,93
|
|KIMMR
|4,02
|940.249.801
|% -4,96
|
|EKGYO
|1,79
|324.718.310
|% -1,65
|
|AKBNK
|5,14
|570.379.885
|% -3,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8711
|8,8726
|% 1,26
|
|Euro
|10,3862
|10,4675
|% 1,54
|
|Sterlin
|12,1117
|12,1725
|% 1,06
|
|Frank
|9,5719
|9,6296
|% 1,42
|
|Riyal
|2,3611
|2,3729
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|7,70
|
|Altın Gr.
|499
|499
|8,51
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|39,00
|
|Tam
|3.277
|3.359
|37,24
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|18,01
|
|Çeyrek
|794
|812
|9,01
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,45
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,06
|
|B. Petrol
|78,05
|78,05
|0,82
|
Seans Raporu
18:05
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