BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
28.09.2021 16:28
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRFEKOFK2113_KESN_T0
Sözleşme No
0A6184420008E126
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
28/09/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 28 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A6184420008E126 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965530
BIST
16:561.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -9,89
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.379
16:568,8728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0555
|Açılış
|: 8,8730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8951
En Düşük
8,8095
16:5610,3700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0514
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4078
En Düşük
10,2978
16:56495,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,02
|Açılış
|: 495,18
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,83
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler16:56
|ERSU
|4,62
|31.288.310
|% 10,00
|
|YEOTK
|88,55
|26.336.850
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|5.067.186
|% 9,99
|
|DAGHL
|13,32
|7.605.854
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|3.806.554
|% 9,98
|
|KLNMA
|21,30
|1.422.464
|% -9,97
|
|DOGUB
|5,34
|32.950.022
|% -9,95
|
|OYLUM
|11,52
|12.478.718
|% -9,93
|
|DIRIT
|4,14
|547.131
|% -9,80
|
|KRGYO
|5,08
|33.205.008
|% -8,47
|
|THYAO
|13,86
|1.346.733.337
|% 2,44
|
|GARAN
|8,82
|991.054.947
|% -1,12
|
|TUPRS
|113,40
|800.203.390
|% 1,25
|
|YKBNK
|2,33
|602.169.613
|% -1,27
|
|SISE
|8,01
|526.451.454
|% -1,84
|
|YKBNK
|2,33
|602.169.613
|% -1,27
|
|ODAS
|1,34
|156.582.939
|% 0,00
|
|GARAN
|8,82
|991.054.947
|% -1,12
|
|THYAO
|13,86
|1.346.733.337
|% 2,44
|
|EKGYO
|1,78
|124.657.839
|% 0,00
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8672
|8,8728
|% 0,63
|
|Euro
|10,3613
|10,3700
|% 0,50
|
|Sterlin
|11,9942
|12,0544
|% -0,39
|
|Frank
|9,5209
|9,5783
|% 0,37
|
|Riyal
|2,3621
|2,3740
|% 0,80
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|-19,58
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|3.288
|3.338
|-12,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,58
|
|Yarım
|1.580
|1.621
|-7,63
|
|Çeyrek
|792
|811
|-3,82
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,28
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,39
|79,39
|0,67
|