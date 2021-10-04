BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım Pazarıİlgili İşlem SırasıTRFINFMA2144_KESN_T0 TRFISKMA2118_KESN_T0 TRDNVKAA2120_KESN_T0Sözleşme No0A625C420005EBA0 0A625C42000CC34C 0A625C42000CCA1C 0A625C42000D8187 0A625C42000603FC 0A625C42000CD8EDİşlemin Gerçekleşme Tarihi04/10/2021AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 4 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A625C420005EBA0 0A625C42000CC34C 0A625C42000CCA1C 0A625C42000D8187 0A625C42000603FC ve 0A625C42000CD8ED numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966481BIST