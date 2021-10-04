BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
04.10.2021 16:40
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRFINFMA2144_KESN_T0 TRFISKMA2118_KESN_T0 TRDNVKAA2120_KESN_T0
Sözleşme No
0A625C420005EBA0 0A625C42000CC34C 0A625C42000CCA1C 0A625C42000D8187 0A625C42000603FC 0A625C42000CD8ED
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
04/10/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 4 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A625C420005EBA0 0A625C42000CC34C 0A625C42000CCA1C 0A625C42000D8187 0A625C42000603FC ve 0A625C42000CD8ED numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966481
BIST
18:051.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,09
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.408
En Düşük
1.394
18:058,8691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0137
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8851
En Düşük
8,8247
18:0510,3312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0628
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3319
En Düşük
10,2576
18:05503,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,76
|Açılış
|: 503,30
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
504,62
En Düşük
497,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FORMT
|1,43
|75.334.525
|% 10,00
|
|MAREN
|10,05
|890.039.861
|% 9,96
|
|AGYO
|3,09
|2.625.468
|% 9,96
|
|GARFA
|14,15
|2.459.478
|% 9,95
|
|NUGYO
|10,28
|12.133.707
|% 9,95
|
|BIOEN
|27,00
|242.789.893
|% -10,00
|
|OYLUM
|7,79
|4.128.816
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|7.924.377
|% -9,83
|
|UTPYA
|19,93
|4.172.768
|% -7,30
|
|YBTAS
|9.259,80
|236.101
|% -7,30
|
|GARAN
|9,22
|1.535.373.820
|% -0,65
|
|THYAO
|13,87
|1.049.623.657
|% -1,28
|
|MAREN
|10,05
|890.039.861
|% 9,96
|
|TUPRS
|116,00
|732.535.657
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,38
|507.688.607
|% -0,42
|
|YKBNK
|2,38
|507.688.607
|% -0,42
|
|GARAN
|9,22
|1.535.373.820
|% -0,65
|
|ODAS
|1,43
|170.392.960
|% 3,62
|
|EKGYO
|1,79
|165.363.268
|% 1,13
|
|MAREN
|10,05
|890.039.861
|% 9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8670
|8,8691
|% 0,15
|
|Euro
|10,2969
|10,3312
|% 0,61
|
|Sterlin
|12,0261
|12,0864
|% 0,56
|
|Frank
|9,5527
|9,6102
|% 0,79
|
|Riyal
|2,3577
|2,3695
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|3,66
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,36
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|-9,00
|
|Tam
|3.292
|3.374
|-4,20
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|-2,03
|
|Çeyrek
|798
|816
|-1,02
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,57
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,44
|0,02
|
|B. Petrol
|81,59
|81,59
|2,31
|