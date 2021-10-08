BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
08.10.2021 15:22
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRFEKOFE2111_KESN_T0
Sözleşme No
0A62EC42000D53A4
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
08/10/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 8 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A62EC42000D53A4 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968708
BIST
15:111.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,57
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
15:118,9143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0393
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
15:1110,3123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0370
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
15:11505,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,88
|Açılış
|: 505,27
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler15:10
|MAALT
|179,30
|24.394.848
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|35.032.577
|% 10,00
|
|MERIT
|19,16
|1.333.134
|% 9,99
|
|DOBUR
|31,94
|4.755.927
|% 9,99
|
|AYCES
|54,90
|3.305.027
|% 9,80
|
|SEYKM
|14,58
|2.459.427
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.964.255
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|218.855.017
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,74
|185.239.465
|% -8,95
|
|THYAO
|14,17
|659.892.576
|% 0,35
|
|PETKM
|6,18
|650.332.248
|% -0,80
|
|SASA
|27,64
|592.397.805
|% 3,44
|
|ASELS
|15,51
|543.999.385
|% 0,00
|
|GARAN
|9,39
|537.116.035
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|355.325.660
|% 0,00
|
|PETKM
|6,18
|650.332.248
|% -0,80
|
|YKBNK
|2,38
|240.747.462
|% -0,42
|
|DOHOL
|2,56
|225.173.055
|% -0,78
|
|ODAS
|1,45
|100.413.367
|% 0,00
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9146
|8,9176
|% 0,48
|
|Euro
|10,3092
|10,3148
|% 0,38
|
|Sterlin
|12,1060
|12,1667
|% 0,55
|
|Frank
|9,5597
|9,6173
|% 0,52
|
|Riyal
|2,3692
|2,3811
|% 0,47
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|8,40
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,39
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.392
|47,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|8,27
|
|Yarım
|1.608
|1.650
|4,00
|
|Çeyrek
|806
|825
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,58
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,02
|
|B. Petrol
|82,38
|82,38
|0,43
|