BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
14.10.2021 16:49
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası
İlgili İşlem Sırası
USDTRY_SWAP_T1-1HAFTA
Sözleşme No
0A63C4820012DA2A
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
14/10/2021
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası'nda 14 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A63C4820012DA2A numaralı SWAP Piyasası sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası Yönergesi'nin 13'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970798
BIST
18:051.410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,19
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.397
18:059,2242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0468
|Açılış
|: 9,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2427
En Düşük
9,1719
18:0510,7127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0394
|Açılış
|: 10,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7441
En Düşük
10,6401
18:05524,81
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -5,41
|Açılış
|: 524,97
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
523,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,77
|2.692.358
|% 10,00
|
|KSTUR
|241,00
|655.933
|% 10,00
|
|CEOEM
|10,79
|153.926.393
|% 9,99
|
|MERIT
|29,14
|68.820.385
|% 9,96
|
|RALYH
|5,20
|3.025.673
|% 9,01
|
|BAYRK
|8,91
|3.557.469
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,23
|401.977
|% -10,00
|
|LUKSK
|49,02
|43.100.001
|% -9,97
|
|PRKAB
|15,64
|116.655.692
|% -9,96
|
|KZBGY
|28,60
|171.922.472
|% -9,95
|
|GARAN
|8,93
|2.980.522.133
|% -3,56
|
|THYAO
|14,64
|1.330.504.680
|% 2,38
|
|KRDMD
|6,94
|995.306.413
|% 2,81
|
|EREGL
|17,83
|879.618.108
|% 1,60
|
|TUPRS
|129,00
|864.150.346
|% 3,20
|
|EKGYO
|1,88
|820.922.103
|% 2,17
|
|GARAN
|8,93
|2.980.522.133
|% -3,56
|
|YKBNK
|2,35
|570.538.009
|% -1,67
|
|ODAS
|1,45
|277.684.933
|% 0,69
|
|KRDMD
|6,94
|995.306.413
|% 2,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2219
|9,2242
|% 0,51
|
|Euro
|10,6985
|10,7127
|% 0,37
|
|Sterlin
|12,6594
|12,7229
|% 1,13
|
|Frank
|9,9527
|10,0126
|% 0,53
|
|Riyal
|2,4532
|2,4655
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-27,09
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-5,56
|
|Cumhuriyet
|3.475
|3.528
|-31,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|-29,89
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|-14,46
|
|Çeyrek
|839
|858
|-7,23
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,67
|84,67
|0,67
|