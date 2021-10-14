BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarBorsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasasıİlgili İşlem SırasıUSDTRY_SWAP_T1-1HAFTASözleşme No0A63C4820012DA2Aİşlemin Gerçekleşme Tarihi14/10/2021AçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası'nda 14 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A63C4820012DA2A numaralı SWAP Piyasası sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası Yönergesi'nin 13'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970798BIST