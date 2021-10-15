BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
15.10.2021 10:36
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası
İlgili İşlem Sırası
USDTRY_SWAP_T0-1HAFTA
Sözleşme No
0A63E9C2000466BC
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
15/10/2021
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası'nda 15 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A63E9C2000466BC numaralı SWAP Piyasası sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası Yönergesi'nin 13'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970971
BIST
18:051.410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,19
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.397
18:059,2572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0798
|Açılış
|: 9,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2787
En Düşük
9,1719
18:0510,7854
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1121
|Açılış
|: 10,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7854
En Düşük
10,6401
18:05526,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,86
|Açılış
|: 526,43
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
523,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,77
|2.692.358
|% 10,00
|
|KSTUR
|241,00
|655.933
|% 10,00
|
|CEOEM
|10,79
|153.926.393
|% 9,99
|
|MERIT
|29,14
|68.820.385
|% 9,96
|
|RALYH
|5,20
|3.025.673
|% 9,01
|
|BAYRK
|8,91
|3.557.469
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,23
|401.977
|% -10,00
|
|LUKSK
|49,02
|43.100.001
|% -9,97
|
|PRKAB
|15,64
|116.655.692
|% -9,96
|
|KZBGY
|28,60
|171.922.472
|% -9,95
|
|GARAN
|8,93
|2.980.522.133
|% -3,56
|
|THYAO
|14,64
|1.330.504.680
|% 2,38
|
|KRDMD
|6,94
|995.306.413
|% 2,81
|
|EREGL
|17,83
|879.618.108
|% 1,60
|
|TUPRS
|129,00
|864.150.346
|% 3,20
|
|EKGYO
|1,88
|820.922.103
|% 2,17
|
|GARAN
|8,93
|2.980.522.133
|% -3,56
|
|YKBNK
|2,35
|570.538.009
|% -1,67
|
|ODAS
|1,45
|277.684.933
|% 0,69
|
|KRDMD
|6,94
|995.306.413
|% 2,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2556
|9,2572
|% 0,87
|
|Euro
|10,7396
|10,7854
|% 1,05
|
|Sterlin
|12,6892
|12,7529
|% 1,37
|
|Frank
|9,9951
|10,0553
|% 0,95
|
|Riyal
|2,4623
|2,4746
|% 0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-27,98
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-3,79
|
|Cumhuriyet
|3.475
|3.528
|-31,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|-29,89
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|-14,46
|
|Çeyrek
|839
|858
|-7,23
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,34
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,96
|0,01
|
|B. Petrol
|84,87
|84,87
|0,87
|