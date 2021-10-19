BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
19.10.2021 12:11
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRD260122T19_KESN_T0
Sözleşme No
0A64788200047A41
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
19/10/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 19 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A64788200047A41 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971383
BIST
16:101.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 14,66
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
16:109,3216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0092
|Açılış
|: 9,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
16:1010,8796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0289
|Açılış
|: 10,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
16:10534,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 5,06
|Açılış
|: 534,87
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,05
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler16:10
|PRKAB
|18,92
|51.209.498
|% 10,00
|
|FADE
|8,69
|67.918.384
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|5.025.721
|% 9,97
|
|TLMAN
|34,44
|104.056.010
|% 9,96
|
|KSTUR
|289,90
|828.473
|% 9,35
|
|DOKTA
|24,32
|1.708.704
|% -9,25
|
|CEOEM
|8,95
|117.799.141
|% -7,92
|
|UZERB
|29,96
|283.642
|% -6,08
|
|FLAP
|2,42
|61.782.180
|% -5,84
|
|OZBAL
|16,66
|43.386.807
|% -4,58
|
|GARAN
|9,01
|1.390.041.439
|% 2,39
|
|THYAO
|14,38
|806.266.793
|% -1,30
|
|FROTO
|171,10
|745.583.094
|% 2,82
|
|KRDMD
|7,24
|575.208.276
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,41
|462.746.195
|% 2,55
|
|EKGYO
|1,92
|423.933.022
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,41
|462.746.195
|% 2,55
|
|GARAN
|9,01
|1.390.041.439
|% 2,39
|
|KRDMD
|7,24
|575.208.276
|% 0,56
|
|AKBNK
|5,21
|411.271.685
|% 2,56
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3157
|9,3216
|% -0,10
|
|Euro
|10,8476
|10,8796
|% 0,27
|
|Sterlin
|12,8342
|12,8986
|% 0,43
|
|Frank
|10,0934
|10,1542
|% 0,28
|
|Riyal
|2,4774
|2,4899
|% -0,16
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|19,45
|
|Altın Gr.
|533
|534
|3,75
|
|Cumhuriyet
|3.532
|3.585
|31,00
|
|Tam
|3.515
|3.603
|31,07
|
|Yarım
|1.699
|1.743
|15,03
|
|Çeyrek
|852
|872
|7,51
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|0,91
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,24
|
|B. Petrol
|84,52
|84,52
|0,19
|
Seans Raporu
16:10
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16:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, AKBNK, YKBNK
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16:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12 artarak (% 0.96 ) 1, 259
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16:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TLMAN, FADE, PRKAB, DOBUR
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16:19
BIOEN, TLMAN, EUYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:19
SONME, DOKTA, AKFGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında