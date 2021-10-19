BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
19.10.2021 12:04
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası
İlgili İşlem Sırası
USDTRY_SWAP_191021-221021
Sözleşme No
0A647882000476A3
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
19/10/2021
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası'nda 19 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A647882000476A3 numaralı SWAP Piyasası sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası Yönergesi'nin 13'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971377
BIST
12:591.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.434
En Düşük
1.428
12:599,3253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0310
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3551
En Düşük
9,2835
12:5910,8449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0188
|Açılış
|: 10,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8400
|
10,8959
En Düşük
10,8059
12:59533,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,88
|Açılış
|: 533,51
|
|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,09
En Düşük
528,21
BIST En Aktif Hisseler12:56
|UFUK
|22,54
|116.126
|% 9,95
|
|EGEPO
|5,69
|67.804.811
|% 9,85
|
|IZTAR
|23,40
|10.805.869
|% 8,43
|
|GUBRF
|58,20
|525.347.338
|% 7,78
|
|OLMK
|6,88
|2.430.252
|% 7,50
|
|BIOEN
|27,00
|138.461.120
|% -10,00
|
|KSTUR
|249,60
|282.797
|% -9,73
|
|KERVN
|0,80
|346.945
|% -8,05
|
|DOKTA
|22,50
|880.178
|% -7,56
|
|DITAS
|18,44
|18.324.769
|% -4,01
|
|THYAO
|14,06
|1.035.063.148
|% -1,82
|
|GARAN
|9,09
|800.447.173
|% 0,66
|
|GUBRF
|58,20
|525.347.338
|% 7,78
|
|KRDMD
|7,24
|323.133.223
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,42
|317.017.550
|% 0,41
|
|YKBNK
|2,42
|317.017.550
|% 0,41
|
|EKGYO
|1,93
|207.843.081
|% 1,05
|
|GARAN
|9,09
|800.447.173
|% 0,66
|
|THYAO
|14,06
|1.035.063.148
|% -1,82
|
|TSPOR
|3,78
|221.804.262
|% 6,78
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3197
|9,3225
|% 0,30
|
|Euro
|10,8381
|10,8436
|% 0,16
|
|Sterlin
|12,8103
|12,8746
|% 0,27
|
|Frank
|10,0532
|10,1138
|% 0,28
|
|Riyal
|2,4792
|2,4916
|% 0,39
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|9,14
|
|Altın Gr.
|533
|533
|4,80
|
|Cumhuriyet
|3.527
|3.581
|4,00
|
|Tam
|3.512
|3.600
|3,12
|
|Yarım
|1.697
|1.742
|1,51
|
|Çeyrek
|851
|871
|0,75
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,10
|
|B. Petrol
|84,17
|84,17
|-0,91
|