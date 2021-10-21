BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
21.10.2021 17:45
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT181023T19_KESN_T1
Sözleşme No
0A64C04200131FD7 0A64C0420013227D
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
21/10/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 21 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A64C04200131FD7 ve 0A64C0420013227D numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971720
BIST
17:481.451
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 18,38
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.417
17:489,4554
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 0,2436
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,4923
En Düşük
9,1938
17:4811,0247
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 0,2745
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,0698
En Düşük
10,7257
17:48541,98
En Yüksek
|Değişim
|: 2,69%
|| 14,19
|Açılış
|: 541,98
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler17:48
|DOBUR
|37,36
|10.836.710
|% 9,88
|
|EDIP
|3,92
|51.500.833
|% 9,80
|
|FROTO
|194,00
|1.636.608.665
|% 9,73
|
|HLGYO
|2,62
|37.988.171
|% 9,62
|
|OLMK
|7,70
|9.462.531
|% 9,38
|
|YEOTK
|59,70
|192.738.903
|% -9,95
|
|FADE
|8,60
|321.700.843
|% -9,95
|
|ERSU
|4,57
|77.573.631
|% -9,86
|
|MERIT
|26,54
|30.716.634
|% -9,36
|
|GARFA
|13,77
|4.809.164
|% -7,58
|
|GARAN
|8,95
|3.851.846.526
|% -1,76
|
|FROTO
|194,00
|1.636.608.665
|% 9,73
|
|THYAO
|13,94
|1.364.447.384
|% 1,01
|
|YKBNK
|2,47
|1.257.135.891
|% 0,41
|
|SASA
|27,60
|1.115.704.826
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,47
|1.257.135.891
|% 0,41
|
|GARAN
|8,95
|3.851.846.526
|% -1,76
|
|EKGYO
|1,94
|720.188.464
|% 1,04
|
|KRDMD
|7,24
|1.083.028.403
|% 1,12
|
|AKBNK
|5,27
|740.101.263
|% -0,57
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4525
|9,4554
|% 2,64
|
|Euro
|11,0167
|11,0247
|% 2,55
|
|Sterlin
|13,0434
|13,1089
|% 2,74
|
|Frank
|10,2716
|10,3334
|% 2,89
|
|Riyal
|2,5170
|2,5296
|% 2,80
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-2,06
|
|Altın Gr.
|542
|542
|14,54
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,15
|
|B. Petrol
|84,68
|84,68
|-1,14
|