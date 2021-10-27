BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
27.10.2021 13:16
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A65988200075666
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
27/10/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 27 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A65988200075666 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972734
BIST
14:341.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,47
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
14:349,4925
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0432
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
14:3411,0440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0230
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
14:34546,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -3,25
|Açılış
|: 546,70
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler14:32
|HEDEF
|2,84
|3.237.032
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,81
|61.512.889
|% 9,04
|
|JANTS
|63,80
|208.510.512
|% 8,78
|
|TGSAS
|16,77
|21.891.999
|% 7,85
|
|MAKTK
|3,59
|88.893.008
|% 7,49
|
|BIOEN
|25,16
|262.414.089
|% -6,81
|
|KSTUR
|249,20
|335.423
|% -6,25
|
|BERA
|9,70
|210.373.832
|% -4,90
|
|SERVE
|14,01
|41.336
|% -4,69
|
|ISGSY
|8,36
|155.961.849
|% -3,91
|
|GARAN
|9,50
|1.787.841.082
|% 2,81
|
|EREGL
|19,61
|892.460.453
|% -1,95
|
|THYAO
|14,82
|810.076.667
|% 0,82
|
|ASELS
|16,48
|724.183.239
|% -2,89
|
|AKBNK
|5,75
|703.511.721
|% 3,05
|
|YKBNK
|2,63
|539.528.147
|% 1,15
|
|GARAN
|9,50
|1.787.841.082
|% 2,81
|
|EKGYO
|1,98
|292.305.417
|% 0,51
|
|AKBNK
|5,75
|703.511.721
|% 3,05
|
|DOHOL
|2,67
|255.958.919
|% 0,38
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4925
|9,4978
|% -0,40
|
|Euro
|11,0384
|11,0444
|% -0,20
|
|Sterlin
|12,9974
|13,0626
|% -0,72
|
|Frank
|10,2921
|10,3541
|% -0,38
|
|Riyal
|2,5249
|2,5375
|% -0,43
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-2,75
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|3.612
|3.667
|2,00
|
|Tam
|3.596
|3.686
|5,16
|
|Yarım
|1.738
|1.783
|2,50
|
|Çeyrek
|872
|892
|1,25
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,81
|84,81
|-0,84
|
Seans Raporu
14:32
daha fazla
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14:45XU100
Endeks 1, 511 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 15, 291.00 milyon TL de
-
14:45PENGD
Yüzde 5.15 oranında artışla 3.88 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 043, 378 adet işlem
-
14:44ARMDA
Yüzde 6.05 oranında artışla 58.75 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 973 adet işlem
-
14:43SEKUR
Yüzde 6.16 oranında artışla 20.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 061, 802 adet işlem
-
14:42TSPOR
Yüzde 5.66 oranında artışla 5.04 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 707, 121 adet işlem