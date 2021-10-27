BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
27.10.2021 15:14
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRFMCBF72219_KESN_T0
Sözleşme No
0A65988200106F09
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
27/10/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 27 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A65988200106F09 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972786
BIST
16:341.513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,56
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
16:349,5177
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0180
|Açılış
|: 9,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
16:3411,0780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0110
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
16:34549,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,83
|Açılış
|: 548,59
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler16:34
|KARYE
|20,10
|78.460.121
|% 9,90
|
|HEDEF
|2,84
|3.377.507
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|78.898.127
|% 9,64
|
|JANTS
|64,20
|290.514.615
|% 9,46
|
|KRGYO
|6,37
|23.889.886
|% 8,70
|
|BIOEN
|25,06
|356.103.401
|% -7,19
|
|KSTUR
|249,20
|335.423
|% -6,25
|
|ISGSY
|8,24
|191.515.818
|% -5,29
|
|IZTAR
|23,26
|5.391.407
|% -4,98
|
|BERA
|9,71
|240.540.367
|% -4,80
|
|GARAN
|9,46
|2.138.922.997
|% 2,38
|
|THYAO
|14,82
|1.113.281.177
|% 0,82
|
|EREGL
|19,62
|1.045.563.217
|% -1,90
|
|ASELS
|16,52
|837.219.143
|% -2,65
|
|BIMAS
|62,90
|806.696.869
|% 1,21
|
|YKBNK
|2,64
|663.730.680
|% 1,54
|
|GARAN
|9,46
|2.138.922.997
|% 2,38
|
|EKGYO
|1,97
|321.852.655
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,74
|803.373.467
|% 2,87
|
|DOHOL
|2,66
|307.349.761
|% 0,00
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5129
|9,5177
|% -0,19
|
|Euro
|11,0712
|11,0780
|% 0,10
|
|Sterlin
|13,0141
|13,0794
|% -0,59
|
|Frank
|10,3292
|10,3914
|% -0,02
|
|Riyal
|2,5281
|2,5408
|% -0,30
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,41
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|3.609
|3.663
|-2,00
|
|Tam
|3.594
|3.685
|3,84
|
|Yarım
|1.737
|1.782
|1,86
|
|Çeyrek
|871
|891
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,39
|84,39
|-1,26
|