BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
01.11.2021 14:27
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
S-NORMAL_REPN_T0-ON
Sözleşme No
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
01/11/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 1 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen ekte numaraları belirtilmiş olan Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973386
BIST
14:191.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,92
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.516
14:199,5429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0467
|Açılış
|: 9,5180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,5015
14:1911,0503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0636
|Açılış
|: 11,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
11,0123
14:19547,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,93
|Açılış
|: 547,09
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,61
BIST En Aktif Hisseler14:19
|RALYH
|7,15
|82.397.161
|% 10,00
|
|ZRGYO
|2,20
|8.097.560
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,97
|131.206.602
|% 9,97
|
|TSPOR
|5,96
|100.604.033
|% 9,96
|
|HEDEF
|3,43
|36.473.773
|% 9,94
|
|AKFGY
|6,09
|77.695.054
|% -9,91
|
|EGSER
|14,28
|36.326.156
|% -9,91
|
|NUGYO
|14,06
|19.901.382
|% -9,87
|
|BIOEN
|24,10
|230.765.968
|% -8,50
|
|BALAT
|7,56
|398.585
|% -7,13
|
|THYAO
|15,29
|617.894.843
|% 2,14
|
|BIMAS
|62,65
|481.197.941
|% 0,80
|
|YKBNK
|2,79
|428.680.387
|% 2,20
|
|TUPRS
|136,80
|323.136.677
|% -2,15
|
|KOZAL
|107,60
|278.425.263
|% 0,28
|
|EKGYO
|2,01
|137.201.732
|% 2,03
|
|ODAS
|1,43
|95.513.534
|% 2,14
|
|KLGYO
|2,23
|94.034.371
|% 9,85
|
|HALKB
|4,52
|141.330.554
|% 2,03
|
|GOZDE
|7,09
|198.917.597
|% 5,98
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5394
|9,5429
|% -0,49
|
|Euro
|11,0372
|11,0503
|% -0,57
|
|Sterlin
|12,9787
|13,0438
|% -0,77
|
|Frank
|10,3820
|10,4446
|% -0,44
|
|Riyal
|2,5346
|2,5473
|% -0,56
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-0,53
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-2,38
|
|Cumhuriyet
|3.614
|3.669
|14,00
|
|Tam
|3.596
|3.686
|9,55
|
|Yarım
|1.738
|1.783
|4,62
|
|Çeyrek
|872
|891
|2,31
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,82
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,42
|84,42
|0,70
|