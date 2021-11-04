BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
04.11.2021 15:36
C2000FEEF4 0A66B8C2000FEEF3 0A66B8C2000FEEF2
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
04/11/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 4 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A66B8C2000FEEF4 0A66B8C2000FEEF3 ve 0A66B8C2000FEEF2 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974752
BIST
17:021.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 29,37
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.577
En Düşük
1.562
17:029,7295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0888
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
17:0211,2559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0553
|Açılış
|: 11,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
17:02561,59
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 13,09
|Açılış
|: 561,59
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
561,80
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler17:01
|CLEBI
|188,60
|205.269.193
|% 9,97
|
|TETMT
|190,80
|7.965.343
|% 9,97
|
|PRKAB
|27,16
|138.302.633
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|143.690.841
|% 9,95
|
|GARFA
|13,18
|4.373.277
|% 9,92
|
|BASGZ
|28,04
|10.990.222
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.846.935
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,63
|279.751.241
|% -8,50
|
|DGKLB
|2,34
|140.812.210
|% -6,77
|
|FRIGO
|2,64
|21.614.909
|% -5,38
|
|THYAO
|16,74
|2.648.632.404
|% 7,45
|
|GARAN
|10,53
|2.229.890.671
|% 1,45
|
|ISCTR
|6,17
|807.867.701
|% 3,52
|
|YKBNK
|2,97
|788.983.387
|% 3,13
|
|AKBNK
|6,32
|732.648.276
|% 1,94
|
|TSKB
|1,57
|692.544.114
|% 4,67
|
|YKBNK
|2,97
|788.983.387
|% 3,13
|
|SKBNK
|1,12
|277.550.879
|% 2,75
|
|EKGYO
|2,02
|451.927.326
|% 1,51
|
|GARAN
|10,53
|2.229.890.671
|% 1,45
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7219
|9,7262
|% 0,89
|
|Euro
|11,2433
|11,2533
|% 0,47
|
|Sterlin
|13,1060
|13,1717
|% -0,36
|
|Frank
|10,5965
|10,6603
|% 0,63
|
|Riyal
|2,5826
|2,5956
|% 0,81
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|26,69
|
|Altın Gr.
|560
|560
|11,54
|
|Cumhuriyet
|3.698
|3.754
|58,00
|
|Tam
|3.684
|3.776
|58,00
|
|Yarım
|1.780
|1.827
|28,05
|
|Çeyrek
|893
|913
|14,03
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,01
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,17
|
|B. Petrol
|83,81
|83,81
|1,82
|