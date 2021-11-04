BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









C2000FEEF4 0A66B8C2000FEEF3 0A66B8C2000FEEF2İşlemin Gerçekleşme Tarihi04/11/2021AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 4 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A66B8C2000FEEF4 0A66B8C2000FEEF3 ve 0A66B8C2000FEEF2 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974752BIST