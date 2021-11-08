BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
08.11.2021 17:15
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRFTEBKA2114_KESN_T0
Sözleşme No
0A674842000F6FFE
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
08/11/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 8 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A674842000F6FFE numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975802
BIST
17:071.608
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 24,34
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.608
En Düşük
1.589
17:079,7165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0373
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7459
En Düşük
9,6551
17:0711,2560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0368
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2903
En Düşük
11,1772
17:07569,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,85
|Açılış
|: 569,76
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
571,27
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler17:07
|METRO
|1,43
|40.463.875
|% 10,00
|
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.551.344
|% 9,98
|
|DOKTA
|37,50
|15.682.530
|% 9,97
|
|KTSKR
|31,54
|88.056.974
|% 9,97
|
|BASGZ
|22,72
|14.100.918
|% -9,98
|
|KARYE
|14,44
|162.832.411
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,05
|31.614.120
|% -5,96
|
|BJKAS
|5,87
|118.926.738
|% -5,78
|
|GSRAY
|3,92
|175.156.411
|% -5,08
|
|THYAO
|18,12
|2.640.502.034
|% 2,66
|
|GARAN
|10,69
|2.255.878.427
|% 0,75
|
|PETKM
|7,09
|1.990.344.564
|% 6,14
|
|ASELS
|17,00
|857.436.534
|% 1,67
|
|SISE
|8,98
|760.716.367
|% 1,93
|
|PETKM
|7,09
|1.990.344.564
|% 6,14
|
|TSKB
|1,64
|416.892.147
|% 4,46
|
|GARAN
|10,69
|2.255.878.427
|% 0,75
|
|YKBNK
|3,03
|606.790.886
|% 0,66
|
|THYAO
|18,12
|2.640.502.034
|% 2,66
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7123
|9,7165
|% 0,39
|
|Euro
|11,2500
|11,2560
|% 0,33
|
|Sterlin
|13,1219
|13,1877
|% 0,73
|
|Frank
|10,5806
|10,6443
|% 0,11
|
|Riyal
|2,5851
|2,5981
|% 0,48
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|7,45
|
|Altın Gr.
|570
|570
|3,79
|
|Cumhuriyet
|3.769
|3.826
|28,00
|
|Tam
|3.749
|3.843
|26,34
|
|Yarım
|1.812
|1.859
|12,74
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,37
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,43
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,62
|0,09
|
|B. Petrol
|83,08
|83,08
|0,34
|