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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

08.11.2021 17:15
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRFTEBKA2114_KESN_T0
Sözleşme No
0A674842000F6FFE
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
08/11/2021
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 8 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A674842000F6FFE numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975802


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METRO 1,43 40.463.875 % 10,00  
SNPAM 16,28 658.689 % 10,00  
TSPOR 5,62 16.551.344 % 9,98  
DOKTA 37,50 15.682.530 % 9,97  
KTSKR 31,54 88.056.974 % 9,97  
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Riyal 2,5851 2,5981 % 0,48  
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Altın Ons 1.825 1.826 7,45  
Altın Gr. 570 570 3,79  
Cumhuriyet 3.769 3.826 28,00  
Tam 3.749 3.843 26,34  
Yarım 1.812 1.859 12,74  
Çeyrek 909 930 6,37  
Gümüş.Ons 24,39 24,43 0,22  
Gümüş Gr. 7,60 7,62 0,09  
B. Petrol 83,08 83,08 0,34  
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