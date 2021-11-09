BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
09.11.2021 11:17
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRD151221T10_KESN_T0
Sözleşme No
0A676C82000583A3
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
09/11/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 9 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A676C82000583A3 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976179
BIST
11:371.617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 8,76
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.618
En Düşük
1.605
11:379,7286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0510
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7329
En Düşük
9,6593
11:3711,2839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0615
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
11:37570,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,88
|Açılış
|: 570,50
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler11:37
|TSPOR
|6,18
|24.740.858
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|1.367.427
|% 9,95
|
|VERTU
|27,76
|70.521.239
|% 8,10
|
|KSTUR
|228,10
|38.777
|% 6,84
|
|GSDDE
|4,23
|19.550.372
|% 6,82
|
|ERSU
|4,64
|30.228.185
|% -9,90
|
|INVEO
|28,92
|7.888.687
|% -8,48
|
|AKFGY
|5,48
|18.665.815
|% -7,43
|
|KARYE
|13,56
|107.930.811
|% -6,09
|
|YATAS
|13,23
|22.565.463
|% -5,09
|
|SISE
|9,31
|1.158.668.531
|% 3,79
|
|PETKM
|6,86
|862.247.977
|% 0,59
|
|THYAO
|18,27
|772.570.502
|% 1,22
|
|GARAN
|10,73
|708.092.455
|% -0,46
|
|YKBNK
|3,13
|702.922.441
|% 2,96
|
|YKBNK
|3,13
|702.922.441
|% 2,96
|
|SISE
|9,31
|1.158.668.531
|% 3,79
|
|PETKM
|6,86
|862.247.977
|% 0,59
|
|ODAS
|1,51
|127.759.494
|% 2,03
|
|GARAN
|10,73
|708.092.455
|% -0,46
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7251
|9,7286
|% 0,53
|
|Euro
|11,2777
|11,2839
|% 0,55
|
|Sterlin
|13,1582
|13,2242
|% 0,51
|
|Frank
|10,6058
|10,6697
|% 0,50
|
|Riyal
|2,5852
|2,5981
|% 0,47
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|0,76
|
|Altın Gr.
|570
|571
|2,90
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|-0,14
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|-0,07
|
|Çeyrek
|909
|930
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,41
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,00
|
|B. Petrol
|83,67
|83,67
|0,24
|
Seans Raporu
11:37
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11:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 78 artarak (% 0.56 ) 1, 757
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11:44
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, SISE
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11:44XU100
Endeks 1, 616 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 48 üstünde . İşlem hacmi 8, 961.00 milyon TL de
-
11:44VERTU
Yüzde 8.02 oranında artışla 27.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 541, 342 adet işlem
-
11:43ETYAT
Yüzde 4.72 oranında artışla 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 648, 861 adet işlem