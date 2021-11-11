BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
11.11.2021 14:12
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
S-NORMAL_REPN_T0-ON
Sözleşme No
0A67B482000FDF00
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
11/11/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 11 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A67B482000FDF00 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977011
BIST
16:551.635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 11,12
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.644
En Düşük
1.621
16:559,9247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0832
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
16:5511,3975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0996
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
16:55594,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 8,53
|Açılış
|: 594,86
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler16:55
|OZRDN
|8,47
|30.957.203
|% 10,00
|
|DOBUR
|102,30
|18.706.271
|% 10,00
|
|DOAS
|41,52
|117.596.461
|% 9,96
|
|ATATP
|53,00
|88.198.701
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|17.014.550
|% 9,94
|
|PENTA
|196,20
|24.328.151
|% -10,00
|
|BASGZ
|17,29
|191.881.077
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|89.687.155
|% -9,97
|
|RALYH
|7,25
|87.903.362
|% -9,03
|
|SUMAS
|94,25
|492.565
|% -8,85
|
|PETKM
|7,97
|7.246.956.797
|% 9,93
|
|GARAN
|10,65
|2.944.657.862
|% -0,75
|
|THYAO
|17,87
|1.563.123.063
|% -1,43
|
|TUPRS
|159,20
|1.202.950.664
|% 0,82
|
|KRDMD
|7,50
|1.029.258.914
|% 2,60
|
|PETKM
|7,97
|7.246.956.797
|% 9,93
|
|GARAN
|10,65
|2.944.657.862
|% -0,75
|
|YKBNK
|3,11
|706.437.730
|% -0,64
|
|ODAS
|1,53
|214.523.092
|% 0,66
|
|KRDMD
|7,50
|1.029.258.914
|% 2,60
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9196
|9,9247
|% 0,85
|
|Euro
|11,3885
|11,3975
|% 0,88
|
|Sterlin
|13,2613
|13,3278
|% 0,79
|
|Frank
|10,7168
|10,7814
|% 0,42
|
|Riyal
|2,6375
|2,6507
|% 0,80
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|10,27
|
|Altın Gr.
|595
|595
|8,53
|
|Cumhuriyet
|3.934
|3.994
|63,00
|
|Tam
|3.914
|4.012
|59,76
|
|Yarım
|1.892
|1.941
|28,91
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,45
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|8,03
|8,04
|0,23
|
|B. Petrol
|82,36
|82,36
|-0,28
|