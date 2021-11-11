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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

11.11.2021 14:12
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
S-NORMAL_REPN_T0-ON
Sözleşme No
0A67B482000FDF00
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
11/11/2021
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 11 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A67B482000FDF00 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977011


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OZRDN 8,47 30.957.203 % 10,00  
DOBUR 102,30 18.706.271 % 10,00  
DOAS 41,52 117.596.461 % 9,96  
ATATP 53,00 88.198.701 % 9,96  
OYLUM 8,85 17.014.550 % 9,94  
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Dolar 9,9196 9,9247 % 0,85  
Euro 11,3885 11,3975 % 0,88  
Sterlin 13,2613 13,3278 % 0,79  
Frank 10,7168 10,7814 % 0,42  
Riyal 2,6375 2,6507 % 0,80  
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Altın Ons 1.863 1.863 10,27  
Altın Gr. 595 595 8,53  
Cumhuriyet 3.934 3.994 63,00  
Tam 3.914 4.012 59,76  
Yarım 1.892 1.941 28,91  
Çeyrek 949 970 14,45  
Gümüş.Ons 25,14 25,17 0,46  
Gümüş Gr. 8,03 8,04 0,23  
B. Petrol 82,36 82,36 -0,28  
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