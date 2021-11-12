BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
12.11.2021 15:06
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
S-NORMAL_REPN_T0-ON
Sözleşme No
0A67D882000F37E3
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
12/11/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 12 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A67D882000F37E3 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977371
BIST
14:531.637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 11,59
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
14:539,9357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0324
|Açılış
|: 9,9280
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
14:5311,3834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0330
|Açılış
|: 11,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
14:53589,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -4,01
|Açılış
|: 589,25
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler14:50
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|30.218.119
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|51.670.557
|% 9,91
|
|TACTR
|27,00
|492.865
|% 8,00
|
|DOAS
|44,66
|225.199.386
|% 7,56
|
|KZBGY
|32,02
|40.360.645
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|256.931.513
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|431.991.408
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,36
|73.259.661
|% -8,53
|
|PETKM
|7,54
|2.375.711.600
|% -1,44
|
|GARAN
|10,65
|893.771.176
|% 0,47
|
|THYAO
|17,68
|876.288.363
|% -0,23
|
|KRDMD
|7,44
|585.349.717
|% 0,27
|
|KOZAL
|113,80
|501.025.131
|% 0,09
|
|ADESE
|1,22
|431.991.408
|% -9,63
|
|PETKM
|7,54
|2.375.711.600
|% -1,44
|
|ODAS
|1,59
|380.314.139
|% 5,30
|
|YKBNK
|3,08
|297.294.115
|% 0,00
|
|GARAN
|10,65
|893.771.176
|% 0,47
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9310
|9,9324
|% 0,29
|
|Euro
|11,3770
|11,3808
|% 0,27
|
|Sterlin
|13,2699
|13,3365
|% 0,55
|
|Frank
|10,7235
|10,7881
|% 0,19
|
|Riyal
|2,6412
|2,6545
|% 0,31
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-14,16
|
|Altın Gr.
|590
|590
|-3,10
|
|Cumhuriyet
|3.903
|3.962
|-30,00
|
|Tam
|3.886
|3.983
|-28,18
|
|Yarım
|1.878
|1.927
|-13,63
|
|Çeyrek
|942
|963
|-6,81
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,94
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|7,95
|7,96
|-0,07
|
|B. Petrol
|81,67
|81,67
|-1,20
|
Seans Raporu
14:50
daha fazla
-
15:05CEOEM
Yüzde 6.01 oranında artışla 9.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 931, 359 adet işlem
-
15:04GLRYH
Yüzde 4.60 oranında artışla 2.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 420, 868 adet işlem
-
15:03OZRDN
Yüzde 6.14 oranında artışla 8.99 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 458, 862 adet işlem
-
15:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 88 artarak (% 0.45 ) 1, 775
-
15:02XU100
Endeks 1, 635 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 12, 895.00 milyon TL de