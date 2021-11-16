BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
16.11.2021 15:24
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
S-KUCUK_REPS_T0-ON
Sözleşme No
0A6868820012A0DD 0A686882001222DB
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
16/11/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 16 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A6868820012A0DD ve 0A686882001222DB numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978016
BIST
16:401.695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -7,27
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.690
16:4010,2483
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 0,1905
|Açılış
|: 10,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2532
En Düşük
10,0421
16:4011,6580
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 0,2219
|Açılış
|: 11,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6661
En Düşük
11,4245
16:40615,32
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 12,63
|Açılış
|: 615,32
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
617,72
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler16:40
|ELITE
|19,72
|94.429.421
|% 9,98
|
|ESCAR
|25,34
|52.054.452
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|9.397.328
|% 9,94
|
|ULUUN
|5,76
|76.028.838
|% 9,92
|
|DIRIT
|4,89
|502.095
|% 9,89
|
|OYLUM
|8,02
|11.448.399
|% -8,45
|
|ARASE
|96,80
|72.745.466
|% -7,28
|
|NUGYO
|10,13
|9.721.827
|% -7,23
|
|ISBIR
|48,50
|876.336
|% -7,00
|
|SKBNK
|1,16
|417.002.505
|% -6,45
|
|GARAN
|12,23
|3.230.281.131
|% 5,16
|
|YKBNK
|3,36
|2.680.229.958
|% -0,88
|
|AKBNK
|7,13
|2.464.955.668
|% 2,30
|
|PETKM
|7,81
|1.850.232.102
|% -1,51
|
|THYAO
|17,72
|1.419.384.657
|% 0,62
|
|YKBNK
|3,36
|2.680.229.958
|% -0,88
|
|SKBNK
|1,16
|417.002.505
|% -6,45
|
|AKBNK
|7,13
|2.464.955.668
|% 2,30
|
|GARAN
|12,23
|3.230.281.131
|% 5,16
|
|TSKB
|1,62
|398.832.382
|% -5,81
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,2422
|10,2483
|% 1,89
|
|Euro
|11,6469
|11,6580
|% 1,94
|
|Sterlin
|13,7075
|13,7762
|% 1,95
|
|Frank
|10,9984
|11,0646
|% 1,61
|
|Riyal
|2,7181
|2,7318
|% 1,65
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.873
|9,27
|
|Altın Gr.
|615
|615
|12,67
|
|Cumhuriyet
|4.073
|4.135
|108,00
|
|Tam
|4.055
|4.156
|109,12
|
|Yarım
|1.960
|2.010
|52,79
|
|Çeyrek
|983
|1.005
|26,39
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,31
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|8,30
|8,31
|0,19
|
|B. Petrol
|82,57
|82,57
|0,52
|
Seans Raporu
16:40
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16:52BIOEN
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 21.18 lira fiyatla işlem gören hissede 875, 038 adet işlem
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16:50TIRE
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 877, 425 adet işlem
-
16:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 27 kaybederek (% -0.50 ) 1, 850
-
16:49XU100
Endeks 1, 693 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 29, 051.00 milyon TL de
-
16:49TSKB
Yüzde -6.40 oranında düşüşle 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 238, 125, 536 adet işlem