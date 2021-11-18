BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
18.11.2021 14:59
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
S-KUCUK_REPS_T0-ON
Sözleşme No
0A68B0C2000F99DF
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
18/11/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 18 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A68B0C2000F99DF numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978484
BIST
16:181.748
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 40,67
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.759
En Düşük
1.701
16:1811,2840
En Yüksek
|Değişim
|: 6,13%
|| 0,6513
|Açılış
|: 11,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
11,3093
En Düşük
10,4466
16:1812,7959
En Yüksek
|Değişim
|: 6,25%
|| 0,7523
|Açılış
|: 12,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,8271
En Düşük
11,7446
16:18662,83
En Yüksek
|Değişim
|: 3,94%
|| 25,12
|Açılış
|: 663,60
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
664,61
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler16:16
|TETMT
|190,50
|7.788.405
|% 9,99
|
|PRKAB
|44,76
|167.296.740
|% 9,98
|
|DITAS
|22,92
|16.773.071
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|29.994.930
|% 9,96
|
|MERCN
|13,72
|90.387.665
|% 9,94
|
|GMTAS
|2,35
|9.086.952
|% -9,96
|
|SERVE
|12,00
|115.555
|% -7,62
|
|BASGZ
|15,95
|574.661.143
|% -7,43
|
|ISBIR
|46,00
|1.478.574
|% -7,03
|
|AKSGY
|1,87
|46.033.688
|% -6,97
|
|GARAN
|12,27
|4.604.857.869
|% 3,11
|
|YKBNK
|3,64
|2.482.347.779
|% 8,01
|
|AKBNK
|7,36
|2.111.413.054
|% 3,52
|
|PETKM
|7,76
|2.064.672.176
|% 0,65
|
|SISE
|11,15
|1.704.749.327
|% 7,01
|
|YKBNK
|3,64
|2.482.347.779
|% 8,01
|
|GARAN
|12,27
|4.604.857.869
|% 3,11
|
|AKBNK
|7,36
|2.111.413.054
|% 3,52
|
|TSKB
|1,62
|443.706.339
|% 2,53
|
|EKGYO
|2,20
|595.293.220
|% 0,92
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2562
|11,2937
|% 6,22
|
|Euro
|12,7652
|12,8183
|% 6,43
|
|Sterlin
|14,8191
|14,8934
|% 3,69
|
|Frank
|11,8578
|11,9292
|% 3,97
|
|Riyal
|2,9301
|2,9448
|% 3,76
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-3,06
|
|Altın Gr.
|655
|655
|17,02
|
|Cumhuriyet
|4.330
|4.396
|123,00
|
|Tam
|4.303
|4.413
|117,31
|
|Yarım
|2.080
|2.135
|56,75
|
|Çeyrek
|1.043
|1.067
|28,37
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|25,00
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|8,78
|8,79
|0,23
|
|B. Petrol
|80,13
|80,13
|-0,15
|
Seans Raporu
16:16
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16:28DITAS
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16:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, SISE, ISCTR
-
16:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 95 artarak (% 2.77 ) 1, 558
-
16:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TETMT, DITAS, DOBUR, MERCN, RALYH, PRKAB