BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
18.11.2021 15:24
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT210623T10_KESN_T1
Sözleşme No
0A68B0C200146867
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
18/11/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 18 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A68B0C200146867 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978488
BIST
16:081.747
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 40,43
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.759
En Düşük
1.701
16:0811,0779
En Yüksek
|Değişim
|: 4,19%
|| 0,4452
|Açılış
|: 10,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
11,0899
En Düşük
10,4466
16:0812,5802
En Yüksek
|Değişim
|: 4,46%
|| 0,5366
|Açılış
|: 12,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,5914
En Düşük
11,7446
16:08657,61
En Yüksek
|Değişim
|: 3,12%
|| 19,89
|Açılış
|: 657,61
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler16:06
|TETMT
|190,50
|7.746.495
|% 9,99
|
|PRKAB
|44,76
|167.187.301
|% 9,98
|
|DITAS
|22,92
|16.773.071
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|29.994.930
|% 9,96
|
|MERCN
|13,72
|90.377.251
|% 9,94
|
|GMTAS
|2,35
|9.068.492
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,55
|563.493.815
|% -9,75
|
|SERVE
|12,00
|115.555
|% -7,62
|
|ISBIR
|46,00
|1.478.574
|% -7,03
|
|AKSGY
|1,88
|43.636.021
|% -6,47
|
|GARAN
|12,32
|4.480.034.952
|% 3,53
|
|YKBNK
|3,64
|2.419.079.324
|% 8,01
|
|AKBNK
|7,38
|2.061.452.097
|% 3,80
|
|PETKM
|7,77
|2.047.959.911
|% 0,78
|
|SISE
|11,12
|1.661.195.348
|% 6,72
|
|YKBNK
|3,64
|2.419.079.324
|% 8,01
|
|GARAN
|12,32
|4.480.034.952
|% 3,53
|
|AKBNK
|7,38
|2.061.452.097
|% 3,80
|
|TSKB
|1,62
|442.091.850
|% 2,53
|
|EKGYO
|2,19
|584.131.529
|% 0,46
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0231
|11,0607
|% 4,03
|
|Euro
|12,5233
|12,5562
|% 4,26
|
|Sterlin
|14,7299
|14,8038
|% 3,06
|
|Frank
|11,7905
|11,8616
|% 3,39
|
|Riyal
|2,9132
|2,9278
|% 3,16
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-3,06
|
|Altın Gr.
|655
|655
|17,02
|
|Cumhuriyet
|4.330
|4.396
|123,00
|
|Tam
|4.303
|4.413
|117,31
|
|Yarım
|2.080
|2.135
|56,75
|
|Çeyrek
|1.043
|1.067
|28,37
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|25,00
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|8,78
|8,79
|0,23
|
|B. Petrol
|80,13
|80,13
|-0,15
|
Seans Raporu
16:06
daha fazla
-
16:22DOCO
Yüzde 8.68 oranında artışla 1, 020.00 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 090 adet işlem
-
16:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 68 artarak (% 2.93 ) 1, 923
-
16:21
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, YKBNK, AKBNK
-
16:21XU100
Endeks 1, 750 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 51 üstünde . İşlem hacmi 31, 538.00 milyon TL de
-
16:21RALYH
Yüzde 9.91 oranında artışla 10.09 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 424, 917 adet işlem