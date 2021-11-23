BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarRepo Ters Repo Pazarıİlgili İşlem SırasıS-NORMAL_REPN_T0-ONSözleşme No0A6964C2001B1C91İşlemin Gerçekleşme Tarihi23/11/2021AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 23 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A6964C2001B1C91 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979255BIST