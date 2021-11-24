BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
24.11.2021 17:45
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRFTBTF22221_KESN_T1 TRT120122T17_KESN_T1
Sözleşme No
0A6989020020E1D3 0A6989020024DA38
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
24/11/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 24 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A6989020020E1D3 ve 0A6989020024DA38 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979475
BIST
18:051.812
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 27,74
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
18:0512,2380
En Yüksek
|Değişim
|: -4,45%
|| -0,5693
|Açılış
|: 12,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
11,5959
18:0513,6971
En Yüksek
|Değişim
|: -5,13%
|| -0,7402
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,0001
18:05701,87
En Yüksek
|Değişim
|: -4,97%
|| -36,68
|Açılış
|: 701,87
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
665,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|65,45
|47.312.300
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,33
|2.717.681
|% 10,00
|
|UZERB
|30,80
|760.852
|% 10,00
|
|SNKRN
|25,74
|2.018.562
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|20.431.971
|% 10,00
|
|ISATR
|234.180,00
|234.180
|% -10,00
|
|TETMT
|228,10
|17.825.565
|% -9,98
|
|DITAS
|27,44
|128.422.747
|% -9,97
|
|KZBGY
|33,76
|60.080.986
|% -9,97
|
|ADESE
|0,89
|258.769.516
|% -8,25
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 2,25
|
|THYAO
|18,97
|3.353.964.475
|% 1,34
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,87
|
|AKBNK
|6,98
|2.539.119.353
|% 1,16
|
|KRDMD
|8,78
|2.491.575.236
|% 0,80
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,87
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 2,25
|
|AKBNK
|6,98
|2.539.119.353
|% 1,16
|
|PETKM
|7,94
|2.341.239.979
|% 0,13
|
|ADESE
|0,89
|258.769.516
|% -8,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,2238
|12,2380
|% -4,45
|
|Euro
|13,6798
|13,6971
|% -5,13
|
|Sterlin
|16,2694
|16,3510
|% -4,91
|
|Frank
|13,0288
|13,1073
|% -4,81
|
|Riyal
|3,2533
|3,2696
|% -4,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-6,21
|
|Altın Gr.
|704
|704
|-34,11
|
|Cumhuriyet
|4.542
|4.610
|-219,00
|
|Tam
|4.517
|4.647
|-219,11
|
|Yarım
|2.183
|2.248
|-105,99
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|-52,99
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,27
|9,28
|-0,49
|
|B. Petrol
|82,38
|82,38
|0,07
|