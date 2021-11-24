BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım Pazarıİlgili İşlem SırasıTRFTBTF22221_KESN_T1 TRT120122T17_KESN_T1Sözleşme No0A6989020020E1D3 0A6989020024DA38İşlemin Gerçekleşme Tarihi24/11/2021AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 24 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A6989020020E1D3 ve 0A6989020024DA38 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979475BIST