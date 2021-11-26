BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
26.11.2021 14:36
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRD160823T13_KESN_T0
Sözleşme No
0A69D1820014A9EA
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
26/11/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 26 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A69D1820014A9EA numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979786
BIST
14:311.785
En Yüksek
|Değişim
|: -1,89%
|| -34,42
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.781
14:3112,0951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0953
|Açılış
|: 12,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,2735
En Düşük
11,9402
14:3113,6546
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1872
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,7817
En Düşük
13,3965
14:31705,68
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 15,38
|Açılış
|: 705,68
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler14:31
|BALAT
|9,68
|1.631.119
|% 10,00
|
|PENTA
|301,80
|22.193.656
|% 9,99
|
|YEOTK
|61,10
|134.239.900
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|26.911.688
|% 9,99
|
|ESCOM
|5,40
|53.630.455
|% 9,98
|
|IDEAS
|33,54
|46.785.416
|% -9,98
|
|PGSUS
|88,35
|452.480.477
|% -9,75
|
|THYAO
|17,10
|2.171.144.686
|% -8,95
|
|DURDO
|21,10
|62.621.820
|% -8,89
|
|TAVHL
|27,26
|287.512.679
|% -7,59
|
|THYAO
|17,10
|2.171.144.686
|% -8,95
|
|SASA
|40,58
|1.101.443.992
|% 3,68
|
|GARAN
|11,53
|981.499.396
|% -1,79
|
|YKBNK
|3,22
|847.163.033
|% -3,30
|
|HALKB
|5,37
|776.951.500
|% 2,29
|
|YKBNK
|3,22
|847.163.033
|% -3,30
|
|HALKB
|5,37
|776.951.500
|% 2,29
|
|EKGYO
|2,16
|313.781.577
|% -2,26
|
|THYAO
|17,10
|2.171.144.686
|% -8,95
|
|MOBTL
|1,75
|162.266.195
|% 4,79
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0892
|12,0951
|% 0,79
|
|Euro
|13,6445
|13,6546
|% 1,39
|
|Sterlin
|16,0875
|16,1682
|% 0,93
|
|Frank
|13,0261
|13,1046
|% 2,01
|
|Riyal
|3,2155
|3,2317
|% 0,83
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|24,12
|
|Altın Gr.
|705
|705
|15,10
|
|Cumhuriyet
|4.654
|4.725
|105,00
|
|Tam
|4.619
|4.740
|92,42
|
|Yarım
|2.233
|2.293
|44,71
|
|Çeyrek
|1.120
|1.147
|22,35
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,20
|9,21
|0,09
|
|B. Petrol
|77,54
|77,54
|-4,68
|
Seans Raporu
14:31
daha fazla
-
14:45IHAAS
Yüzde -5.21 oranında düşüşle 6.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 362, 789 adet işlem
-
14:44GOZDE
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 8.99 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 965, 535 adet işlem
-
14:43NTHOL
Yüzde -5.46 oranında düşüşle 5.19 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 486, 079 adet işlem
-
14:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 31 kaybederek (% -2.20 ) 1, 929
-
14:42XU100
Endeks 1, 787 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 8 altında . İşlem hacmi 18, 818.00 milyon TL de