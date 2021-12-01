BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
01.12.2021 14:49
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRFNURL22218_KESN_T0
Sözleşme No
0A6A8682000DC449
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
01/12/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 1 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A6A8682000DC449 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980454
BIST
17:191.855
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 45,33
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.858
En Düşük
1.823
17:1913,2934
En Yüksek
|Değişim
|: -2,76%
|| -0,3777
|Açılış
|: 13,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,8847
En Düşük
12,4197
17:1915,0960
En Yüksek
|Değişim
|: -2,77%
|| -0,4305
|Açılış
|: 15,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,7106
En Düşük
14,0733
17:19769,67
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -9,07
|Açılış
|: 769,67
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler17:15
|BURCE
|26,40
|16.714.584
|% 10,00
|
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
|
|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.606.881
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,24
|407.148
|% 9,99
|
|KUTPO
|116,50
|245.813.979
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|10.871.334
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|15.502.358
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,89
|1.351.472
|% -9,93
|
|EMNIS
|20,12
|557.919
|% -7,88
|
|GARAN
|11,66
|3.320.185.020
|% 2,10
|
|THYAO
|18,71
|2.907.000.608
|% 8,65
|
|SISE
|12,92
|2.238.738.381
|% 2,95
|
|SASA
|45,50
|2.141.640.935
|% 4,84
|
|ASELS
|22,04
|1.974.390.319
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,30
|979.709.264
|% 4,10
|
|GARAN
|11,66
|3.320.185.020
|% 2,10
|
|EKGYO
|2,28
|602.194.290
|% 1,79
|
|TSKB
|1,51
|341.154.028
|% 2,03
|
|KRDMD
|8,88
|1.533.652.363
|% 3,86
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3161
|13,3262
|% -2,52
|
|Euro
|15,1228
|15,1593
|% -2,36
|
|Sterlin
|17,7678
|17,8570
|% -1,97
|
|Frank
|14,4769
|14,5641
|% -2,38
|
|Riyal
|3,5487
|3,5665
|% -2,30
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|16,28
|
|Altın Gr.
|768
|768
|-10,77
|
|Cumhuriyet
|5.067
|5.144
|83,00
|
|Tam
|5.046
|5.178
|89,25
|
|Yarım
|2.439
|2.505
|43,17
|
|Çeyrek
|1.223
|1.252
|21,59
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,75
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,80
|-0,22
|
|B. Petrol
|71,09
|71,09
|1,86
|