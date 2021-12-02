BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
02.12.2021 13:37
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRD120723T18_KESN_T0
Sözleşme No
0A6AA942000733E0
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
02/12/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 2 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A6AA942000733E0 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980647
BIST
13:531.882
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 24,84
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.883
En Düşük
1.864
13:5313,4197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1128
|Açılış
|: 13,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,5311
En Düşük
13,1456
13:5315,2526
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1886
|Açılış
|: 15,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,3540
En Düşük
14,9048
13:53766,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 4,82
|Açılış
|: 766,15
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
773,65
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler13:51
|ERBOS
|137,50
|156.925.435
|% 10,00
|
|MIATK
|37,18
|3.025.820
|% 10,00
|
|ISATR
|311.692,00
|311.692
|% 10,00
|
|ISBTR
|51.243,50
|2.562.175
|% 10,00
|
|SONME
|37,52
|13.469.471
|% 9,96
|
|UZERB
|36,00
|975.024
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|8.524.971
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|3.008.565
|% -9,98
|
|NUGYO
|8,96
|37.621.522
|% -4,68
|
|COSMO
|9,55
|382.686
|% -4,50
|
|KRDMD
|9,21
|1.254.232.646
|% 2,79
|
|THYAO
|18,39
|1.233.207.120
|% -0,11
|
|GARAN
|11,69
|873.241.615
|% 0,43
|
|SISE
|13,28
|790.192.660
|% 2,39
|
|EREGL
|23,62
|765.812.990
|% 2,96
|
|EKGYO
|2,38
|592.893.053
|% 4,39
|
|YKBNK
|3,33
|602.278.616
|% 0,91
|
|SKBNK
|1,19
|205.191.208
|% 2,59
|
|KRDMD
|9,21
|1.254.232.646
|% 2,79
|
|TSKB
|1,50
|179.331.560
|% 0,67
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4158
|13,4275
|% 0,91
|
|Euro
|15,2202
|15,2559
|% 1,27
|
|Sterlin
|17,8201
|17,9095
|% 1,22
|
|Frank
|14,5271
|14,6146
|% 0,89
|
|Riyal
|3,5667
|3,5845
|% 0,84
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-2,15
|
|Altın Gr.
|765
|765
|3,34
|
|Cumhuriyet
|5.068
|5.145
|1,00
|
|Tam
|5.042
|5.168
|-15,88
|
|Yarım
|2.437
|2.500
|-7,68
|
|Çeyrek
|1.222
|1.250
|-3,85
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,40
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,64
|9,65
|0,13
|
|B. Petrol
|70,41
|70,41
|1,54
|