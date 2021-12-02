BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
02.12.2021 15:07
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRD110522T12_KESN_T0
Sözleşme No
0A6AA9420013BB4F
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
02/12/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 2 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A6AA9420013BB4F numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980658
BIST
16:551.877
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 19,72
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.883
En Düşük
1.864
16:5513,4526
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1457
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,5409
En Düşük
13,1456
16:5515,2994
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2354
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,3788
En Düşük
14,9048
16:55767,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 6,13
|Açılış
|: 767,46
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
774,67
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler16:55
|MIATK
|37,18
|3.215.996
|% 10,00
|
|ERBOS
|137,50
|203.666.344
|% 10,00
|
|BURCE
|29,04
|38.230.963
|% 10,00
|
|PKENT
|4.071,10
|3.818.675
|% 10,00
|
|ISATR
|311.692,00
|311.692
|% 10,00
|
|PRKAB
|63,45
|120.500.031
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|8.595.296
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|3.231.292
|% -9,98
|
|NUGYO
|8,59
|78.836.478
|% -8,62
|
|UZERB
|37,00
|1.190.031
|% -7,50
|
|KRDMD
|9,28
|1.843.801.045
|% 3,57
|
|THYAO
|18,19
|1.767.601.415
|% -1,20
|
|GARAN
|11,68
|1.568.161.901
|% 0,34
|
|EREGL
|23,52
|1.123.415.429
|% 2,53
|
|SISE
|13,27
|1.109.376.573
|% 2,31
|
|EKGYO
|2,34
|854.679.268
|% 2,63
|
|YKBNK
|3,38
|1.093.281.865
|% 2,42
|
|SKBNK
|1,20
|272.059.977
|% 3,45
|
|KRDMD
|9,28
|1.843.801.045
|% 3,57
|
|ADESE
|0,76
|134.674.890
|% 2,70
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4477
|13,4526
|% 1,09
|
|Euro
|15,2681
|15,2994
|% 1,56
|
|Sterlin
|17,8658
|17,9554
|% 1,48
|
|Frank
|14,5853
|14,6732
|% 1,29
|
|Riyal
|3,5755
|3,5934
|% 1,09
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-4,18
|
|Altın Gr.
|765
|765
|3,74
|
|Cumhuriyet
|5.074
|5.150
|6,00
|
|Tam
|5.047
|5.175
|-8,17
|
|Yarım
|2.440
|2.503
|-3,95
|
|Çeyrek
|1.224
|1.252
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,65
|9,67
|0,15
|
|B. Petrol
|68,77
|68,77
|-0,10
|
Seans Raporu
16:55
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17:08OZRDN
Yüzde 4.13 oranında artışla 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 587, 098 adet işlem
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17:07TETMT
Yüzde 8.62 oranında artışla 276.00 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 635 adet işlem
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17:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, TTKOM, FROTO
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17:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 18 artarak (% 1.04 ) 1, 662
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17:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERBOS, DIRIT, DAGHL, MIATK, ITTFH, ISBTR, SODSN, BURCE, QNBFL, YONGA