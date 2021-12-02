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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

02.12.2021 13:33
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası
İlgili İşlem Sırası
USDTRY_SWAP_T0-1HAFTA
Sözleşme No
0A6AA94200049A46
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
02/12/2021
Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası'nda 2 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A6AA94200049A46 numaralı SWAP Piyasası sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası Yönergesi'nin 13'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980644


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PKENT 4.478,20 22.869.915 % 10,00  
ISATR 342.861,20 342.861 % 10,00  
POLTK 409,40 7.757.784 % 9,99  
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Altın Ons 1.772 1.773 4,62  
Altın Gr. 785 785 6,39  
Cumhuriyet 5.174 5.252 94,00  
Tam 5.156 5.290 107,61  
Yarım 2.492 2.559 52,05  
Çeyrek 1.250 1.280 26,03  
Gümüş.Ons 22,34 22,37 -0,03  
Gümüş Gr. 9,89 9,90 0,04  
B. Petrol 71,63 71,63 1,96  
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