BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
02.12.2021 13:33
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası
İlgili İşlem Sırası
USDTRY_SWAP_T0-1HAFTA
Sözleşme No
0A6AA94200049A46
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
02/12/2021
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası'nda 2 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A6AA94200049A46 numaralı SWAP Piyasası sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası Yönergesi'nin 13'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980644
BIST
15:141.911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 31,29
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.913
En Düşük
1.894
15:1413,7358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0725
|Açılış
|: 13,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
15:1415,5717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0629
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
15:14783,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 4,71
|Açılış
|: 783,81
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
789,82
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler15:14
|MAKTK
|3,74
|39.483.353
|% 10,00
|
|PKENT
|4.478,20
|22.869.915
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.757.784
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|823.474
|% 9,99
|
|DOBUR
|172,00
|224.976
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|2.786.686
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|1.622.927
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|12.941.675
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,63
|181.778.254
|% -9,92
|
|THYAO
|18,75
|2.598.716.228
|% 2,74
|
|GARAN
|11,74
|1.172.332.185
|% 0,77
|
|KRDMD
|9,40
|1.145.249.441
|% 0,53
|
|KOZAL
|135,10
|956.167.830
|% 4,81
|
|SISE
|13,35
|929.247.564
|% 0,23
|
|TSKB
|1,60
|450.800.017
|% 6,67
|
|SKBNK
|1,20
|224.708.337
|% 0,84
|
|YKBNK
|3,45
|574.677.293
|% 1,47
|
|THYAO
|18,75
|2.598.716.228
|% 2,74
|
|ODAS
|1,59
|211.400.877
|% 3,25
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7230
|13,7358
|% 0,53
|
|Euro
|15,5282
|15,5717
|% 0,41
|
|Sterlin
|18,2098
|18,3012
|% 0,28
|
|Frank
|14,9232
|15,0131
|% 0,72
|
|Riyal
|3,6608
|3,6792
|% 0,59
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|4,62
|
|Altın Gr.
|785
|785
|6,39
|
|Cumhuriyet
|5.174
|5.252
|94,00
|
|Tam
|5.156
|5.290
|107,61
|
|Yarım
|2.492
|2.559
|52,05
|
|Çeyrek
|1.250
|1.280
|26,03
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,90
|0,04
|
|B. Petrol
|71,63
|71,63
|1,96
|