BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
10.12.2021 14:05
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRSENSA32314_KESN_T0
Sözleşme No
0A6BC9C2000E2908
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
10/12/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 10 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A6BC9C2000E2908 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982628
BIST
14:112.032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,50
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.016
14:1113,9234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1362
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
14:1115,7040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1082
|Açılış
|: 15,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7559
En Düşük
15,4828
14:11789,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 2,63
|Açılış
|: 789,88
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
794,87
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler14:11
|EUHOL
|2,31
|22.343.680
|% 10,00
|
|HEDEF
|5,39
|73.843.096
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|13.431.333
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|7.324.027
|% 9,91
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|8.771.983
|% -9,95
|
|THYAO
|22,48
|3.622.260.220
|% 2,18
|
|SISE
|15,67
|1.429.903.873
|% 1,75
|
|KRDMD
|10,54
|1.385.301.097
|% 0,38
|
|PETKM
|9,18
|1.317.729.426
|% 2,68
|
|TUPRS
|172,00
|974.637.183
|% 4,37
|
|EKGYO
|2,55
|543.605.331
|% 0,79
|
|THYAO
|22,48
|3.622.260.220
|% 2,18
|
|PETKM
|9,18
|1.317.729.426
|% 2,68
|
|KRDMD
|10,54
|1.385.301.097
|% 0,38
|
|YKBNK
|3,55
|432.580.653
|% -1,66
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8961
|13,9234
|% 0,99
|
|Euro
|15,6640
|15,7040
|% 0,69
|
|Sterlin
|18,2231
|18,3145
|% 0,26
|
|Frank
|14,9154
|15,0053
|% 0,31
|
|Riyal
|3,6801
|3,6986
|% 0,42
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-4,48
|
|Altın Gr.
|787
|787
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|5.237
|5.316
|22,00
|
|Tam
|5.171
|5.306
|-15,93
|
|Yarım
|2.499
|2.566
|-7,70
|
|Çeyrek
|1.254
|1.283
|-3,86
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,91
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,74
|9,75
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,65
|74,65
|0,23
|