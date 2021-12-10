BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
10.12.2021 15:06
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT020322T17_KESS_T0
Sözleşme No
0A6BC9C20017AB40
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
10/12/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 10 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A6BC9C20017AB40 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982644
BIST
15:082.027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -4,15
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.016
15:0813,9210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1338
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
15:0815,7108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1150
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7559
En Düşük
15,4828
15:08794,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 6,76
|Açılış
|: 793,76
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
794,87
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler15:08
|EUHOL
|2,31
|22.487.526
|% 10,00
|
|HEDEF
|5,39
|74.332.616
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|13.999.241
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|7.324.027
|% 9,91
|
|EGEPO
|8,55
|40.110.300
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|THYAO
|22,34
|3.831.066.483
|% 1,55
|
|SISE
|15,71
|1.725.022.827
|% 2,01
|
|PETKM
|9,22
|1.676.313.083
|% 3,13
|
|KRDMD
|10,54
|1.589.723.206
|% 0,38
|
|GARAN
|11,75
|1.058.266.100
|% -0,93
|
|EKGYO
|2,52
|661.288.409
|% -0,40
|
|PETKM
|9,22
|1.676.313.083
|% 3,13
|
|THYAO
|22,34
|3.831.066.483
|% 1,55
|
|TSKB
|1,60
|270.892.520
|% -1,84
|
|KRDMD
|10,54
|1.589.723.206
|% 0,38
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9039
|13,9210
|% 0,97
|
|Euro
|15,6551
|15,7108
|% 0,74
|
|Sterlin
|18,3332
|18,4252
|% 0,87
|
|Frank
|15,0060
|15,0964
|% 0,92
|
|Riyal
|3,7021
|3,7207
|% 1,02
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-2,36
|
|Altın Gr.
|792
|792
|4,91
|
|Cumhuriyet
|5.251
|5.330
|36,00
|
|Tam
|5.217
|5.349
|27,26
|
|Yarım
|2.521
|2.587
|13,19
|
|Çeyrek
|1.265
|1.294
|6,59
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,91
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,78
|9,80
|0,04
|
|B. Petrol
|75,14
|75,14
|0,72
|
Seans Raporu
15:08
daha fazla
-
15:14MEGAP
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 6.52 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 673, 157 adet işlem
-
15:14MEGAP
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 6.52 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 673, 157 adet işlem
-
15:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, SASA, YKBNK
-
15:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 65 kaybederek (% -0.20 ) 1, 800
-
15:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUHOL, FLAP, RNPOL, ISBTR, HEDEF, AVGYO