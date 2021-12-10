BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
10.12.2021 15:50
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRFKCTF72215_KESN_T0
Sözleşme No
0A6BC9C200183FF9
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
10/12/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 10 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A6BC9C200183FF9 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982676
BIST
16:152.018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -13,51
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
16:1513,9663
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1791
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9663
En Düşük
13,7364
16:1515,7927
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1969
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7927
En Düşük
15,4828
16:15794,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 7,16
|Açılış
|: 793,79
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
794,88
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler16:14
|HEDEF
|5,39
|76.027.393
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.876.512
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|14.683.419
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|7.324.027
|% 9,91
|
|EGEPO
|8,55
|41.209.616
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|THYAO
|22,40
|4.379.463.339
|% 1,82
|
|PETKM
|9,10
|2.295.721.205
|% 1,79
|
|SISE
|15,63
|2.085.165.618
|% 1,49
|
|KRDMD
|10,48
|1.905.910.070
|% -0,19
|
|GARAN
|11,72
|1.344.603.235
|% -1,18
|
|EKGYO
|2,49
|950.589.066
|% -1,58
|
|PETKM
|9,10
|2.295.721.205
|% 1,79
|
|TSKB
|1,57
|349.835.255
|% -3,68
|
|THYAO
|22,40
|4.379.463.339
|% 1,82
|
|YKBNK
|3,52
|671.603.616
|% -2,49
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9022
|13,9075
|% 0,87
|
|Euro
|15,6808
|15,7178
|% 0,78
|
|Sterlin
|18,3185
|18,4104
|% 0,78
|
|Frank
|14,9888
|15,0791
|% 0,80
|
|Riyal
|3,6974
|3,7160
|% 0,90
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-1,04
|
|Altın Gr.
|793
|794
|6,27
|
|Cumhuriyet
|5.253
|5.333
|39,00
|
|Tam
|5.229
|5.361
|39,69
|
|Yarım
|2.527
|2.593
|19,20
|
|Çeyrek
|1.268
|1.297
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,81
|0,06
|
|B. Petrol
|75,09
|75,09
|0,67
|
Seans Raporu
16:14
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-
16:26ICBCT
Yüzde -4.09 oranında düşüşle 6.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 836, 107 adet işlem
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16:23GSDDE
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 427, 588 adet işlem
-
16:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 39 kaybederek (% -0.79 ) 2, 190
-
16:22XU100
Endeks 2, 017 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 32, 508.00 milyon TL de
-
16:22TUREX
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 15.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 459, 718 adet işlem