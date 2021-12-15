BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarPay Senedi Repo Pazarıİlgili İşlem SırasıSAHOL.E_PREP_T0-ON GARAN.E_PREP_T2-ONSözleşme No0A6C7D42000BB7F0 0A6C7D41000F9A87İşlemin Gerçekleşme Tarihi15/12/2021AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 15 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A6C7D42000BB7F0 ve 0A6C7D41000F9A87 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983364BIST