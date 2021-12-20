BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
20.12.2021 16:35
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
ASELS.E_PREP_T0-ON KOZAA.E_PREP_T0-ON KOZAL.E_PREP_T0-ON EREGL.E_PREP_T0-ON KRDMD.E_PREP_T0-ON AKBNK.E_PREP_T0-ON SISE.E_PREP_T0-ON VESTL.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A6D3041000FDAE4 0A6D30420014D35E 0A6D304200142D3D 0A6D3041000FF00D 0A6D304200144276 0A6D304100114246 0A6D304200145492 0A6D30420015A655
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
20/12/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 20 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A6D3041000FDAE4 0A6D30420014D35E 0A6D304200142D3D 0A6D3041000FF00D 0A6D304200144276 0A6D304100114246 0A6D304200145492 ve 0A6D30420015A655 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984740
BIST
18:051.805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,15
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
18:0511,1978
En Yüksek
|Değişim
|: -8,14%
|| -0,9921
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
18:0512,6994
En Yüksek
|Değişim
|: -8,24%
|| -1,1407
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
18:05654,34
En Yüksek
|Değişim
|: -7,55%
|| -53,46
|Açılış
|: 654,34
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|359,70
|32.383.177
|% 10,00
|
|OYLUM
|5,51
|6.936.555
|% 9,98
|
|TETMT
|379,20
|13.519.894
|% 9,98
|
|ASUZU
|32,44
|94.191.076
|% 9,97
|
|GLCVY
|12,26
|31.502.229
|% 9,96
|
|GSDHO
|2,70
|256.291.225
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,34
|84.749.252
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|17.055.632
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|46.020.402
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|22.107.656
|% -9,98
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|EREGL
|26,38
|2.508.920.753
|% 3,69
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|THYAO
|19,21
|1.868.242.234
|% 1,75
|
|YKBNK
|3,58
|1.748.188.215
|% 2,87
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|DOHOL
|2,72
|577.352.314
|% -2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0776
|11,2127
|% -8,02
|
|Euro
|12,5105
|12,8181
|% -7,38
|
|Sterlin
|15,0106
|15,0859
|% -7,65
|
|Frank
|12,1767
|12,2501
|% -7,88
|
|Riyal
|2,9801
|2,9950
|% -8,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|3,93
|
|Altın Gr.
|653
|653
|-54,47
|
|Cumhuriyet
|4.381
|4.447
|-458,00
|
|Tam
|4.343
|4.489
|-449,44
|
|Yarım
|2.099
|2.171
|-217,41
|
|Çeyrek
|1.053
|1.086
|-108,70
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,93
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|8,26
|8,27
|-0,68
|
|B. Petrol
|76,31
|76,31
|1,03
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GWIND
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Endeks 1, 791 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 33, 654.00 milyon TL de
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