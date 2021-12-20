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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

20.12.2021 16:35
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

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Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
ASELS.E_PREP_T0-ON KOZAA.E_PREP_T0-ON KOZAL.E_PREP_T0-ON EREGL.E_PREP_T0-ON KRDMD.E_PREP_T0-ON AKBNK.E_PREP_T0-ON SISE.E_PREP_T0-ON VESTL.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A6D3041000FDAE4 0A6D30420014D35E 0A6D304200142D3D 0A6D3041000FF00D 0A6D304200144276 0A6D304100114246 0A6D304200145492 0A6D30420015A655
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
20/12/2021
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 20 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A6D3041000FDAE4 0A6D30420014D35E 0A6D304200142D3D 0A6D3041000FF00D 0A6D304200144276 0A6D304100114246 0A6D304200145492 ve 0A6D30420015A655 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984740


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TETMT 379,20 13.519.894 % 9,98  
ASUZU 32,44 94.191.076 % 9,97  
GLCVY 12,26 31.502.229 % 9,96  
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Altın Gr. 653 653 -54,47  
Cumhuriyet 4.381 4.447 -458,00  
Tam 4.343 4.489 -449,44  
Yarım 2.099 2.171 -217,41  
Çeyrek 1.053 1.086 -108,70  
Gümüş.Ons 22,91 22,93 0,11  
Gümüş Gr. 8,26 8,27 -0,68  
B. Petrol 76,31 76,31 1,03  
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