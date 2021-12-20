BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarPay Senedi Repo Pazarıİlgili İşlem SırasıASELS.E_PREP_T0-ON KOZAA.E_PREP_T0-ON KOZAL.E_PREP_T0-ON EREGL.E_PREP_T0-ON KRDMD.E_PREP_T0-ON AKBNK.E_PREP_T0-ON SISE.E_PREP_T0-ON VESTL.E_PREP_T0-ONSözleşme No0A6D3041000FDAE4 0A6D30420014D35E 0A6D304200142D3D 0A6D3041000FF00D 0A6D304200144276 0A6D304100114246 0A6D304200145492 0A6D30420015A655İşlemin Gerçekleşme Tarihi20/12/2021AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 20 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A6D3041000FDAE4 0A6D30420014D35E 0A6D304200142D3D 0A6D3041000FF00D 0A6D304200144276 0A6D304100114246 0A6D304200145492 ve 0A6D30420015A655 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984740BIST