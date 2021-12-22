BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
22.12.2021 14:26
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRFALNF12216_KESN_T0 TRDZKVK22220_KESN_T0
Sözleşme No
0A6D7902000DACF6 0A6D79020019AEB8
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
22/12/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 22 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A6D7902000DACF6 ve 0A6D79020019AEB8 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985440
BIST
18:051.804
En Yüksek
|Değişim
|: -4,64%
|| -87,87
|Açılış
|: 1.833
|
|Önceki Kapanış
|: 1.892
|
1.896
En Düşük
1.784
18:0512,1389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0510
|Açılış
|: 12,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7500
|
12,2360
En Düşük
12,0655
18:0513,9197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0796
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
13,9324
En Düşük
13,7759
18:05709,57
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -10,61
|Açılış
|: 709,57
|
|Önceki Kapanış
|: 720,19
|
735,56
En Düşük
693,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURCE
|33,64
|33.711.418
|% 691,53
|
|KRDMD
|9,30
|1.761.161.342
|% 315,18
|
|ASUZU
|29,50
|61.649.232
|% 294,39
|
|KRDMA
|7,98
|106.652.540
|% 269,44
|
|SNGYO
|4,20
|59.619.374
|% 252,94
|
|YESIL
|1,87
|18.488.430
|% -88,20
|
|ITTFH
|1,26
|12.898.494
|% -41,94
|
|KLGYO
|1,68
|28.855.662
|% -34,12
|
|IHLGM
|0,80
|17.200.100
|% -28,57
|
|ICBCT
|5,48
|11.426.140
|% -22,49
|
|GARAN
|11,88
|5.208.864.692
|% 4,39
|
|SISE
|13,28
|3.290.474.819
|% -9,97
|
|EREGL
|25,44
|3.081.011.349
|% -9,98
|
|THYAO
|18,88
|2.428.850.322
|% -5,27
|
|YKBNK
|3,48
|2.245.424.273
|% 3,57
|
|YKBNK
|3,48
|2.245.424.273
|% 3,57
|
|GARAN
|11,88
|5.208.864.692
|% 4,39
|
|EKGYO
|2,13
|650.557.337
|% -2,29
|
|TSKB
|1,47
|424.412.458
|% 0,00
|
|SISE
|13,28
|3.290.474.819
|% -9,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,1851
|12,2116
|% -2,81
|
|Euro
|13,8080
|13,8728
|% -2,37
|
|Sterlin
|16,3083
|16,3901
|% -1,58
|
|Frank
|13,2663
|13,3462
|% -1,76
|
|Riyal
|3,2515
|3,2678
|% -2,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|15,81
|
|Altın Gr.
|710
|710
|-10,15
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,83
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|8,98
|8,99
|-0,07
|
|B. Petrol
|75,40
|75,40
|1,44
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58TLMAN
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 30.98 lira fiyatla işlem gören hissede 458, 573 adet işlem
-
17:56KOZAL
Yüzde -9.72 oranında düşüşle 112.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 610, 173 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 812 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 23 altında . İşlem hacmi 40, 028.00 milyon TL de
-
17:54DEVA
Yüzde -8.57 oranında düşüşle 28.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 435 adet işlem
-
17:52FROTO
Yüzde -9.10 oranında düşüşle 228.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 607, 365 adet işlem