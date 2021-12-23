BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
23.12.2021 15:58
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
S-KUCUK_REPS_T0-ON
Sözleşme No
0A6D9F020016B391 0A6D9F020016B390 0A6D9F020016B392 0A6D9F020016B395 0A6D9F020016B38F
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
23/12/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 23 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A6D9F020016B391 0A6D9F020016B390 0A6D9F020016B392 0A6D9F020016B395 ve 0A6D9F020016B38F numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985808
BIST
16:541.800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -4,32
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
16:5411,4465
En Yüksek
|Değişim
|: -6,10%
|| -0,7434
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
16:5412,9270
En Yüksek
|Değişim
|: -6,60%
|| -0,9131
|Açılış
|: 12,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
16:54661,54
En Yüksek
|Değişim
|: -6,54%
|| -46,26
|Açılış
|: 663,40
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler16:54
|PENTA
|359,70
|32.241.095
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|13.127.422
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|31.405.779
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|5.013.982
|% 9,86
|
|AVGYO
|2,82
|44.359.967
|% 9,73
|
|GSDHO
|2,70
|229.206.025
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,34
|84.443.444
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|16.400.771
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.654.719
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|GARAN
|11,83
|3.452.818.802
|% -0,42
|
|SISE
|12,86
|2.732.100.288
|% -3,16
|
|EREGL
|25,46
|2.159.331.716
|% 0,08
|
|THYAO
|18,99
|1.665.548.303
|% 0,58
|
|KRDMD
|9,04
|1.632.379.738
|% -2,80
|
|YKBNK
|3,58
|1.509.832.752
|% 2,87
|
|GARAN
|11,83
|3.452.818.802
|% -0,42
|
|SISE
|12,86
|2.732.100.288
|% -3,16
|
|DOHOL
|2,75
|507.122.158
|% -1,08
|
|KRDMD
|9,04
|1.632.379.738
|% -2,80
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3854
|11,4465
|% -6,10
|
|Euro
|12,8834
|12,9270
|% -6,60
|
|Sterlin
|15,2256
|15,3019
|% -6,33
|
|Frank
|12,3153
|12,3895
|% -6,84
|
|Riyal
|3,0226
|3,0377
|% -6,70
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|1,03
|
|Altın Gr.
|663
|663
|-44,39
|
|Cumhuriyet
|4.412
|4.479
|-426,00
|
|Tam
|4.365
|4.492
|-446,33
|
|Yarım
|2.110
|2.173
|-215,90
|
|Çeyrek
|1.058
|1.086
|-107,95
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,80
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,34
|8,36
|-0,60
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|0,28
|