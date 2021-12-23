BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarRepo Ters Repo Pazarıİlgili İşlem SırasıS-KUCUK_REPS_T0-ONSözleşme No0A6D9F020016B391 0A6D9F020016B390 0A6D9F020016B392 0A6D9F020016B395 0A6D9F020016B38Fİşlemin Gerçekleşme Tarihi23/12/2021AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 23 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A6D9F020016B391 0A6D9F020016B390 0A6D9F020016B392 0A6D9F020016B395 ve 0A6D9F020016B38F numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985808BIST