BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım Pazarıİlgili İşlem SırasıTRT270923T11_KESN_T1 TRFAKBK12221_KESN_T1 TRFFNYM12214_KESN_T1Sözleşme No0A6DC302001A64E2 0A6DC302001761E2 0A6DC3020018586Aİşlemin Gerçekleşme Tarihi24/12/2021AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 24 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A6DC302001A64E2 0A6DC302001761E2 ve 0A6DC3020018586A numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986060BIST