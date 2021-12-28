BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
28.12.2021 15:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRFSKMD12225_KESN_T0 TRD160823T13_KESN_T0 TRD160823T13_KESN_T0
Sözleşme No
0A6E50C20013F39B 0A6E50C200055561 0A6E50C200057F43
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
28/12/2021
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 28 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A6E50C20013F39B 0A6E50C200055561 ve 0A6E50C200057F43 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986606
BIST
18:051.850
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -46,65
|Açılış
|: 1.913
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897
|
1.916
En Düşük
1.831
18:0511,8324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0106
|Açılış
|: 11,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5200
|
11,8474
En Düşük
11,7670
18:0513,4008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0144
|Açılış
|: 13,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9700
|
13,4135
En Düşük
13,3150
18:05686,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 12,63
|Açılış
|: 687,14
|
|Önceki Kapanış
|: 674,25
|
698,78
En Düşük
669,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RODRG
|19,36
|6.419.827
|% 10,00
|
|YEOTK
|58,35
|128.375.246
|% 9,99
|
|EDATA
|19,82
|16.506.724
|% 9,99
|
|HEDEF
|6,28
|86.917.010
|% 9,98
|
|PRKAB
|48,92
|12.870.901
|% 9,98
|
|SEYKM
|13,73
|10.762.060
|% -9,97
|
|TUCLK
|14,66
|11.341.062
|% -7,97
|
|TSPOR
|6,13
|182.911.848
|% -7,96
|
|TETMT
|347,50
|7.174.304
|% -7,85
|
|QNBFB
|39,70
|601.224
|% -7,80
|
|GARAN
|11,24
|2.088.373.514
|% -3,68
|
|SASA
|52,80
|1.850.279.441
|% 2,82
|
|SISE
|13,41
|1.544.686.375
|% -1,03
|
|EREGL
|27,82
|1.390.522.474
|% -3,13
|
|THYAO
|20,48
|1.312.551.011
|% -1,44
|
|EKGYO
|2,20
|1.058.031.307
|% -0,90
|
|YKBNK
|3,44
|870.004.991
|% -6,01
|
|GARAN
|11,24
|2.088.373.514
|% -3,68
|
|ODAS
|1,32
|176.986.065
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,99
|1.052.446.997
|% -4,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,8034
|11,8324
|% 0,09
|
|Euro
|13,3314
|13,4008
|% 0,11
|
|Sterlin
|15,8415
|15,9210
|% 2,17
|
|Frank
|12,8398
|12,9171
|% 2,22
|
|Riyal
|3,1393
|3,1550
|% 2,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,34
|
|Altın Gr.
|687
|687
|12,89
|
|Cumhuriyet
|4.652
|4.722
|212,00
|
|Tam
|4.625
|4.747
|204,38
|
|Yarım
|2.236
|2.296
|98,86
|
|Çeyrek
|1.121
|1.148
|49,43
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|8,73
|8,75
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,89
|78,89
|0,67
|