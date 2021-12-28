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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

28.12.2021 15:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRFSKMD12225_KESN_T0 TRD160823T13_KESN_T0 TRD160823T13_KESN_T0
Sözleşme No
0A6E50C20013F39B 0A6E50C200055561 0A6E50C200057F43
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
28/12/2021
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 28 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A6E50C20013F39B 0A6E50C200055561 ve 0A6E50C200057F43 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986606


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YEOTK 58,35 128.375.246 % 9,99  
EDATA 19,82 16.506.724 % 9,99  
HEDEF 6,28 86.917.010 % 9,98  
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Riyal 3,1393 3,1550 % 2,20  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.806 1.806 0,34  
Altın Gr. 687 687 12,89  
Cumhuriyet 4.652 4.722 212,00  
Tam 4.625 4.747 204,38  
Yarım 2.236 2.296 98,86  
Çeyrek 1.121 1.148 49,43  
Gümüş.Ons 23,00 23,03 0,00  
Gümüş Gr. 8,73 8,75 -0,01  
B. Petrol 78,89 78,89 0,67  
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