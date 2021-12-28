BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım Pazarıİlgili İşlem SırasıTRFSKMD12225_KESN_T0 TRD160823T13_KESN_T0 TRD160823T13_KESN_T0Sözleşme No0A6E50C20013F39B 0A6E50C200055561 0A6E50C200057F43İşlemin Gerçekleşme Tarihi28/12/2021AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 28 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A6E50C20013F39B 0A6E50C200055561 ve 0A6E50C200057F43 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986606BIST