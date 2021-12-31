BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım Pazarıİlgili İşlem SırasıTRT200324T13_KESN_T0 TRT080323T10_KESN_T0 TRD260122T19_KESN_T0Sözleşme No0A6EBF020004DEEC 0A6EBF020009D104 0A6EBF0200085655İşlemin Gerçekleşme Tarihi31/12/2021AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 31 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A6EBF020004DEEC 0A6EBF020009D104 ve 0A6EBF0200085655 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987417BIST