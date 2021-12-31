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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

31.12.2021 14:29
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT200324T13_KESN_T0 TRT080323T10_KESN_T0 TRD260122T19_KESN_T0
Sözleşme No
0A6EBF020004DEEC 0A6EBF020009D104 0A6EBF0200085655
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
31/12/2021
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 31 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A6EBF020004DEEC 0A6EBF020009D104 ve 0A6EBF0200085655 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987417


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MAALT 277,40 12.277.539 % 9,99  
PRKAB 62,90 250.644.207 % 9,97  
DMSAS 9,73 70.945.580 % 9,94  
MARKA 4,21 5.737.119 % 9,92  
AVTUR 2,55 6.533.605 % 9,91  
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Dolar 13,2608 13,2671 % 0,64  
Euro 15,0896 15,1521 % 1,51  
Sterlin 17,9038 17,9936 % 1,13  
Frank 14,4965 14,5838 % 1,15  
Riyal 3,5242 3,5419 % 0,87  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.827 1.828 10,45  
Altın Gr. 780 780 11,30  
Cumhuriyet 5.255 5.334 177,00  
Tam 5.227 5.364 178,61  
Yarım 2.527 2.595 86,40  
Çeyrek 1.267 1.297 43,20  
Gümüş.Ons 23,27 23,30 0,21  
Gümüş Gr. 9,92 9,93 0,17  
B. Petrol 77,85 77,85 -1,68  
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