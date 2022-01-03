BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
03.01.2022 15:26
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT190826T19_KESN_T0
Sözleşme No
0A6F284200045D62 0A6F284200045D27
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
03/01/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 3 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A6F284200045D62 ve 0A6F284200045D27 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988013
BIST
18:051.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
0
En Düşük
0
18:0513,2528
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,1845
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
18:0514,9831
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1813
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
18:05771,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 12,28
|Açılış
|: 771,28
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|3,02
|11.626.848
|% 0,00
|
|YKSLN
|5,59
|14.320.256
|% 0,00
|
|TRILC
|11,64
|27.084.948
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,92
|209.369.621
|% 0,00
|
|ULAS
|3,24
|758.474
|% 0,00
|
|YAYLA
|3,02
|11.626.848
|% 0,00
|
|YKSLN
|5,59
|14.320.256
|% 0,00
|
|TRILC
|11,64
|27.084.948
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,92
|209.369.621
|% 0,00
|
|ULAS
|3,24
|758.474
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EREGL
|29,24
|1.351.910.568
|% 0,00
|
|SISE
|13,86
|1.020.381.273
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|262.104.270
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,23
|365.359.423
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2154
|13,2312
|% 1,25
|
|Euro
|14,9212
|14,9881
|% 1,26
|
|Sterlin
|17,8354
|17,9249
|% 1,36
|
|Frank
|14,4132
|14,5001
|% 1,52
|
|Riyal
|3,5276
|3,5453
|% 1,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|2,82
|
|Altın Gr.
|777
|777
|17,95
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,81
|0,16
|
|B. Petrol
|79,03
|79,03
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
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10:04XU100
Endeks 1, 927 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 21, 927.00 milyon TL de
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17:59IHEVA
Yüzde 9.57 oranında artışla 1.03 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 933, 093 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TOASO, THYAO, TUPRS
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 87 artarak (% 3.15 ) 1, 698
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EDIP, SKTAS, TSPOR, KRSTL, IHEVA, MARKA, CRFSA