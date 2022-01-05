BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım Pazarıİlgili İşlem SırasıTRD160823T13_KESN_T0 TRT200324T13_KESN_T1 TRD110522T12_KESN_T0Sözleşme No0A6F70C200136F18 0A6F70C2001451E8 0A6F70C200122FDBİşlemin Gerçekleşme Tarihi05/01/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 5 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A6F70C200136F18 0A6F70C2001451E8 ve 0A6F70C200122FDB numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989012BIST