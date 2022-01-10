BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
10.01.2022 15:03
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRDBRKT32211_KESN_T0
Sözleşme No
0A7024420012011B
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
10/01/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 10 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A7024420012011B numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991733
BIST
17:272.067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 33,61
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:2713,8818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0754
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:2715,6890
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0363
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:27798,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,34
|Açılış
|: 798,65
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:27
|INTEM
|118,80
|35.635.740
|% 10,00
|
|KRSTL
|4,18
|47.395.707
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|129.888.728
|% 10,00
|
|YAPRK
|33,00
|18.684.482
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|63.576.781
|% 9,99
|
|LIDFA
|4,29
|65.335.707
|% -9,87
|
|ELITE
|18,02
|254.173.486
|% -9,17
|
|RALYH
|11,54
|29.345.231
|% -4,94
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|RAYSG
|12,65
|2.542.998
|% -4,02
|
|THYAO
|26,84
|3.563.939.038
|% 7,62
|
|GARAN
|11,84
|2.376.664.035
|% 0,77
|
|EREGL
|30,98
|1.801.131.087
|% 1,18
|
|KRDMD
|11,80
|1.787.444.417
|% 1,72
|
|SISE
|15,16
|1.738.736.284
|% 2,02
|
|YKBNK
|3,74
|1.260.948.649
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,43
|701.887.530
|% 3,85
|
|GARAN
|11,84
|2.376.664.035
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,80
|1.787.444.417
|% 1,72
|
|THYAO
|26,84
|3.563.939.038
|% 7,62
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8600
|13,8818
|% 0,55
|
|Euro
|15,6686
|15,6890
|% -0,23
|
|Sterlin
|18,7191
|18,8130
|% 0,03
|
|Frank
|14,9075
|14,9973
|% -0,45
|
|Riyal
|3,6820
|3,7005
|% 0,42
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-2,34
|
|Altın Gr.
|798
|799
|1,31
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,31
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,94
|0,04
|
|B. Petrol
|81,60
|81,60
|-0,15
|